El Granada CF despide a Roberto Soldado con cuatro líneas en su página web y sin el más mínimo reconocimiento a su trayectoria. Onda Deportiva Granada 29/06/2021

Antes de nada nos haremos eco de la nueva edición del Trofeo Ciudad de Los Cármenes, que este año enfrentará en el estadio que lleva su nombre al Granada CF y al Málaga CF, en un partido que se disputará el próximo 6 de agosto. El partido se encuadra entre los clásicos enfrentamientos entre ciudades vecinas y tiene mucha historia. Por lo demás, hoy en nuestro programa seguiremos analizando qué equipo pretende hacer el club rojiblanco de cara a la próxima temporada. Hablaremos de las posibles llegadas de jugadores del FC.Barcelona y también de los delanteros que están sonando. Además hoy es inevitable hacer referencia a un hecho que ha tenido lugar y es que el Granada CF hoy ha dado por oficial la marcha del club de Roberto Soldado, que para muchos entre los que me encuentro, ha sido el mejor delantero que ha pasado por las filas granadinistas. Además ha sido uno de los puntales de una etapa inolvidable para el club. Por desgracia los nuevos dirigentes de esta institución están perdiendo las formas, ya que no es normal despedir a un hombre como Roberto Solado con cuatro frías líneas en la web, haciendo sólo referencia a los partidos que ha jugado en dos temporadas y sin mencionar nada más, sin el más mínimo reconocimiento y porqué no, agradecimiento. El gabinete de comunicación, cuya responsabilidad se encuentra también bajo la batuta de la nueva director ejecutiva Patricia Rodríguez, ha despachado una nota de 4 líneas que se encuentra en sintonía con el resto de otras despedidas que esta señora ha protagonizado desde que llegó al cargo. Al mejor entrenador de la historia lo despidió por videoconferencia, al director deportivo ni lo despidió y hace poco a echado a la calle a más de cien trabajadores del club a través de correos electrónicos. La línea emprendida es lamentable.

De esto y mucho más hablamos hoy en nuestro programa de deportes.