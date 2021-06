El Granada CF contraoferta para evitar la fuga de Soldado al Levante. Onda Deportiva Granada 23/06/2021

El aviso que llegaba ayer tarde noche desde la prensa valenciana era sólo un aviso de lo que a la otra mañana iba a suceder. Parecía que era sólo una posibilidad, pero lamentablemente se ha convertido en una pesadilla. Roberto Soldado, seguramente el mejor delantero que ha pasado por las filas rojiblancas en toda su historia, auténtico capitán de la época gloriosa de este equipo, quiere salir del club. Su destino es el Levante UD. Un equipo de la ciudad que le vio nacer hace treinta y seis años. Un equipo que durante las últimas dos temporadas no ha superado ni deportiva ni económicamente al Granada CF, pero que ha tentado al delantero con el suficiente tino como para podérselo llevar a sus filas.

El club de Los Cármenes ha intentado reaccionar a lo largo del día para intentar evitar lo peor, ofreciendo al ariete dos años más de contrato y una cantidad económica a percibir algo superior a lo que antes estaba cobrando, pero a última hora de la tarde la decisión quedaba aún en el tejado del fútbolista, que seguramente haya hecho ya las maletas con destino a Valencia. Uno de los motivos por los que Soldado puede marcharse con esa facilidad es que la cláusula liberatoria de su vinculación laboral con el club rojiblanco es de tan sólo 500.00 euros, un auténtico chollo para cualquier equipo que quiera contratar a un hombre que la pasada temporada logró marcar la nada despreciable cantidad de 14 goles.

No obstante el problema de su despedida no es ya la cantidad reflejada en su contrato, que ya es grave que los responsables que en su día redactaron dicha desvinculación reflejaran ese precio tan ridículo para un jugador que estaba ofreciendo ese extraordinario rendimiento, sino que Soldado, al igual que otros muchos, quiera marcharse. Es evidente que las cosas no se están haciendo bien y que el club que lidera la señora Sofía Yiang y ejecuta directivamente Patricia Rodríguez está haciendo aguas por los cuatro costados y los aficionados no encuentran la menor explicación a todo lo que está sucediendo.

De todo esto y mucho más hablamos hoy en nuestro programa de deportes.