El Granada CF continúa a la espera de la decisión de Diego Martínez sin un plan alternativo aparente. Onda Deportiva Granada 26/05/2021

El asunto Diego Martínez se está eternizando. Y mucho me temo que el silencio de una y otra parte no beneficia en absoluto al Granada CF. La situación, o al menos así opinan muchos aficionados, requiere ya una decisión definitiva, o sí o no. Diego no puede ni debe esperar más, porque no hay porqué afirmar que esta dilación puede sonar a falta de respeto, pero si no es así puede llegar a parecerlo. Porque Diego le ha dado mucho al club, pero este Granada CF, con todos sus defectos y virtudes, se lo ha dado todo a Diego Martínez. Los Cármenes le han dado la oportunidad durante tres años de demostrar que es un entrenador como la copa de un pino. Por eso la palabra tiene que llegar ya. O para adelante o para atrás. O sigo, con todas las consecuencias y la idiosincrasia de una institución especial, que es capaz de darle las llaves de la Alhambra si acepta seguir, o me marcho a cualquier otro equipo o a esperar tiempos mejores si no llega ninguna oferta atractiva. Pero hay que hablar ya, decir algo.

Por otra parte, las posibles ofertas en el fútbol español se le acaban al técnico gallego. Si Bordalás acaba fichando en el Valencia, como las últimas noticias indican, sólo le quedaría la posibilidad del Getafe CF, que dicho sea de paso, pone los vellos como escarpias a los aficionados rojiblancos, que no entenderían cambiar a este euroGranada CF por la dirección de un equipo que este año ha estado a punto de irse a segunda división.

De esto y mucho más hablamos en el programa de hoy.