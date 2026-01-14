Francisco Pérez director de Recursos Publicitarios respalda la victoria del equipo granadino de Los Raules en la novena etapa del Dakar Classic

La etapa 9 arrancó a las 5:30 de la mañana, con un enlace inicial de 180 kilómetros que anticipaba una jornada exigente. Desde el inicio, la navegación fue clave, con casi dos horas en las que la precisión marcó la diferencia. Tras la fase de navegación, el equipo enfrentó un tramo de regularidad antes de conquistar 20 km de dunas, abriendo pista tras adelantar a todos los coches que les precedían.

El recorrido continuó con un test de navegación de 25 km, seguido de dos tramos de regularidad de 100 km y 60 km, que definieron la clasificación del día. Gracias a su estrategia y constancia, el equipo logró la victoria de etapa, ampliando la distancia con el segundo clasificado.

Más allá del cronómetro, la jornada destacó por sus paisajes: cañones, dunas y vistas únicas, consideradas por los pilotos como una de las etapas más bonitas. El balance final fue impecable: el coche se encuentra en perfectas condiciones, los pilotos descansan en Bisha y se preparan para la etapa bucle de mañana, con salida y llegada en la misma ciudad.

El éxito del equipo cuenta con el respaldo de Francisco Pérez y su empresa Recursos Publicitarios, que apoyan la participación de Granada con el equipo Inmobiliaria Uno – Crestanevada.

“Creemos que era algo interesante con gran repercusión mediática y confiamos en Los Raules”, destacó Pérez

Además, Pérez explicó los servicios de Recursos Publicitarios, desde rótulos y toldos hasta la imagen integral de los establecimientos, trabajando junto a marcas como San Miguel para potenciar su presencia comercial.