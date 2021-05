Tras el fichaje de Míchel en Getafe, todos los banquillos españoles para Diego Martínez están ocupados. Onda Deportiva Granada 27/05/2021

A Diego Martínez le queda ya sólo un camino, o dos, bien contados. Después de conocer esta misma mañana que Míchel (suena Míchel) sería el nuevo entrenador del Getafe CF y horas más tarde que Bordalás había ya llegado a un acuerdo definitivo con el Valencia CF, al técnico gallego sólo le quedaban dos opciones, o bien aceptar la oferta del Granada CF (en sus palabras "su club") o esperar en el paro una nueva oportunidad. Esta última circunstancia es difícil de aceptar sobre todo tras conocer cuál sería la proposición económica rojiblanca para su renovación, que, según nuestras informaciones, estaría situada en algo menos de tres millones de euros brutos por temporada. Es decir, que por muy desencantado o desconfiado que esté Diego con la propiedad china, de irte al paro a ganar esa cantidad, como dirían el Carrusel Deportivo de los setenta, "la decisión es bien sencilla, o Moriles o Montilla".

No obstante, a pesar de esas cifran mareantes para cualquier mortal, en torno a la decisión definitiva del gallego existe aún una importante dosis de incertidumbre, unas dudas que nacen del diseño de ese proyecto deportivo y de la inversión de la propiedad para esta temporada, que parecen, una y otra cosa, no estar del todo claras. Diego no quiere estrellarse este año en Granada y para evitarlo sigue pidiendo un importante esfuerzo económico a los despachos nobles de Los Cármenes. Pero como de todo tiene que haber en esta viña del Señor, a pesar de las excusas que justifiquen la tardanza en su sí o no final, los aficionados rojiblancos, muchos de ellos (todos no, porque hay muchos que lo siguen defendiendo por encima de todo) entienden que si finalmente Diego firma aquí, habrá considerado al Granada CF como su tercer o cuarto plato, y eso ha encendido el desagrado entre muchos de los que antes le adoraban y que ahora ven en la actitud del entrenador un auténtico menosprecio hacia su club.

