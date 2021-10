El FC.Barcelona se interesa por Luis Maximiano

Todos coincidimos en que lo de ayer en San Siro fue una auténtica vergüenza. Las dos jugadas, incluso una tercera con la no expulsión de Pogbá, tuvieron unas decisiones arbitrales favorecedoras a un mismo equipo, la Selección francesa. En fin, cuando los árbitros no quieren o tienes mala suerte con ellos es imposible ganar un partido. Pero nos quedamos con el orgullo de ver cómo los de Luis Enrique fueron superiores a los galos y merecieron llevarse la Copa. Por lo demás, hoy nos hemos despertado con una noticia nada agradable para los intereses rojiblancos. Se trata de lo que ha aparecido publicado en la prensa de la Ciudad Condal, que apunta a que el FC.Barcelona está interesado en el nuevo y joven guardameta del Granada CF, Luis Maximiano. El jugador podría salir de las filas del cuadro de Robert Moreno en este mercado de invierno, algo que imagino no debe agradar para nada a los aficionados. El futbolista, que posee tres años más de contrato (tres años más el que corre) con el cuadro granadino y tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros ha sido tentado por uno de los mejores clubes del mundo, aunque ahora se encuentre arruinado. El club de Los Cármenes, que supongo enviará al conjunto catalán a la cláusula de rescisión, en caso de vender algún día al jugador, debería entregar al Sporting de Portugal un diez por ciento de la operación. Hoy en nuestro programa abordaremos los dos asuntos polémicos. No se lo pierdan.