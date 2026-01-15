El alcalde de Monachil, José Morales, apoya a Los Raules tras su nueva victoria

El municipio de Monachil sigue con entusiasmo la participación de Los Raules en el Dakar 2026, una de las competiciones automovilísticas más exigentes del mundo. El alcalde, José Morales, ha destacado que los vecinos están “siguiendo orgullosos la trayectoria de sus paisanos” y celebrando cada uno de sus éxitos en el desierto. Morales ha subrayado que se trata de la primera vez que Los Raules participan en una prueba de esta magnitud.

“Solo el hecho de estar compitiendo ya es un gran logro para Monachil”

“Vamos a seguir apoyando a Los Raules y les daremos la enhorabuena aquí, en su pueblo”, aseguró el regidor, reafirmando el compromiso del municipio con sus representantes en el Dakar 2026, que continúan escribiendo su historia en el desierto.

El alcalde José Morales también aprovechó para informar de que Monachil celebra este fin de semana sus fiestas de invierno con motivo de San Antón, un ambiente festivo que coincide con el éxito de Los Raules en el Dakar.

Nueva victoria del equipo granadino en la etapa 9 del Dakar Classic

El equipo Inmobiliaria Uno-Crestanevada ha vuelto a demostrar su excelente nivel competitivo con una victoria en la etapa 9 del Dakar Classic, una jornada especialmente larga y técnica.

La etapa comenzó a las 5:30 de la mañana, con salida desde Wadi Al Wasadi y llegada a Bisha, afrontando un primer enlace de 180 kilómetros que anticipaba la dureza del día.

El recorrido fue fiel al espíritu del Dakar Classic, combinando distintos desafíos:

Casi dos horas de navegación, donde la precisión fue clave.

Un tramo de regularidad antes de afrontar 20 kilómetros de dunas, en los que Los Raules abrieron pista tras adelantar a todos los vehículos precedentes.

Un test de navegación de 25 kilómetros, seguido por dos exigentes tramos de regularidad de 100 km y 60 km, decisivos para la clasificación final.

El resultado fue inmejorable: victoria de etapa, ampliando la ventaja sobre el segundo clasificado y confirmando el gran momento del equipo granadino.

Más allá del cronómetro, los pilotos destacaron la belleza del entorno, con cañones, dunas y paisajes espectaculares, señalando esta jornada como una de las etapas más bonitas que han disputado hasta ahora.

El balance final es muy positivo: el coche está en perfectas condiciones, el equipo se encuentra bien físicamente y ya descansa en Bisha, preparando con tranquilidad la próxima jornada.