Vélez de Benaudalla reivindica su patrimonio y el Jardín Nazarí como gran atractivo turístico

“Los propios granadinos no nos conocen”, ha reconocido el alcalde Francisco Gutiérrez, subrayando la necesidad de mejorar la promoción de un municipio que cuenta con un gran patrimonio histórico y natural.

Vélez de Benaudalla se sitúa en un enclave estratégico, a los pies de Sierra Nevada y atravesado por el río Guadalfeo, lo que le confiere un paisaje singular y un enorme potencial para el turismo activo, cultural y de naturaleza.

El Jardín Nazarí, seña de identidad de Vélez de Benaudalla

Uno de los principales reclamos turísticos del municipio es el Jardín Nazarí, también conocido como el Jardín de los Sentidos, un espacio único que rinde homenaje al legado andalusí en la comarca.

Este jardín histórico recrea los principios de la jardinería árabe, con el agua como elemento central, acequias, albercas, vegetación autóctona y una cuidada armonía entre naturaleza y arquitectura. En él, el visitante puede apreciar “lo que supieron hacer los árabes a su paso por Vélez de Benaudalla”, especialmente en torno al río Guadalfeo, tal y como ha destacado el alcalde.

El Jardín Nazarí está considerado uno de los jardines históricos más singulares de la provincia de Granada y se ha convertido en un espacio clave para el turismo cultural y educativo.

Además de su patrimonio histórico, Vélez de Benaudalla apuesta por una oferta ligada a los senderos y rutas naturales, ideales para el turismo activo. El entorno combina montaña, río y vega, ofreciendo un paisaje diverso y atractivo durante todo el año. Desde el Ayuntamiento destacan que el objetivo es avanzar hacia un turismo sostenible, que ponga en valor los recursos naturales y culturales sin perder la identidad local.

El alcalde Francisco Gutiérrez insiste en que Vélez de Benaudalla tiene todos los ingredientes para convertirse en un destino de referencia: historia, naturaleza, paisaje y herencia cultural nazarí.

“Tenemos un patrimonio extraordinario y un entorno inmejorable”, señala, convencido de que una mayor visibilidad permitirá atraer visitantes y situar al municipio en el lugar que merece dentro del mapa turístico de Granada y la Costa Tropical.