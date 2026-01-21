ENTREVISTA

Veintiuno, Nacho Vegas, Kakkmaddafakka y Fran Perea pasarán este año por el escenario Aliatar de Granada

El escenario Aliatar refuerza su apuesta por la música en directo en Granada con una agenda de conciertos que reúne a destacados artistas del panorama nacional e internacional. Marisa Asensio, programadora del escenario Aliatar, ha presentado en el programa Más de Uno, con Juan Andrés Rejón, todas las novedades de una temporada que también incluirá el 6 de febrero una noche de fusión de flamenco, indie y mestizaje con Tu Otra Bonita.

Redacción

Granada |

Programación 2026 Escenario Aliatar
