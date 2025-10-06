La Temporada de Conciertos Sabor Granada 2025 cierra con más de 100.000 espectadores y récord de recaudación

Desde el 15 de abril hasta el 5 de octubre de 2025, la Plaza de Toros de Granada ha vibrado con una programación de 15 conciertos que han reunido a artistas nacionales e internacionales de primer nivel. La Temporada de Conciertos Sabor Granada 2025, impulsada por la Diputación de Granada y gestionada por Provenue, ha alcanzado un 93% de ocupación media y ha colgado el cartel de “no hay billetes” en siete ocasiones.

Entre los nombres más destacados del cartel se encuentran Manuel Carrasco, con dos fechas consecutivas de lleno absoluto, Joaquín Sabina, Pecos, y artistas internacionales como Myke Towers y Mora, quienes también agotaron todas las entradas.

Durante la entrevista con Juan Andrés Rejón en Más de Uno Granada, Javier Lacunza destacó que la Temporada de Conciertos Sabor Granada 2025 ha generado 5,5 millones de euros en recaudación bruta y 1,5 millones en contratación de proveedores locales, consolidando su papel como motor económico y cultural para la provincia.

Además, el ciclo ha supuesto una importante inversión en mejoras de accesibilidad, señalética, iluminación y servicios, así como en la oferta gastronómica, gracias al apoyo de la marca Sabor Granada. También se ha fortalecido la venta oficial de entradas a través de PROVENUE.es/granada, mejorando la experiencia de los usuarios.

Provenue: referente en la gestión de recintos y grandes eventos

Provenue es una compañía especializada en la gestión integral de recintos multiusos y el desarrollo de proyectos de entretenimiento. Su equipo directivo también gestiona el Movistar Arena España (antiguo WiZink Center de Madrid), uno de los espacios más reconocidos internacionalmente por volumen de asistentes y excelencia operativa.

Actualmente, Provenue participa en la gestión de cinco recintos en España, con un volumen consolidado de más de 300.000 asistentes anuales, y aspira a consolidarse como referente nacional en la industria del entretenimiento y los grandes eventos.