UN PEDIATRA NOS DA LAS CLAVES PARA UTILIZAR ESTOS FÁRMACOS

La semaglutida y medicamentos para adelgazar como 'Ozempic' en menores: "No son milagrosos y deben ir acompañados de dieta y ejercicio"

En Onda Cero Granada hablamos con el pediatra Carlos Ruiz Cosano, que nos da las claves para comprender cómo deben utilizarse estos medicamentos para perder peso en menores. El experto es claro: "solo son recomendables en pacientes mayores de 12 años con obesidad moderada o severa y siempre con la supervisión de un profesional".

Redacción

Granada |

La semaglutida es un medicamento antidiabético que se usa para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Es un análogo del péptido similar al glucagón tipo 1. Fue desarrollado por Novo Nordisk. Se vende con distintos nombres comerciales, entre ellos está Ozempic, Rybelsus, Wegovy y Dutide.​​​​ Son fármacos recomendables para perder peso, eso sí, siempre y cuando están prescritos por un médico. El pediatra Carlos Ruiz Cosano, asegura en Onda Cero Granada que este tipo de medicamentos son recomendables siempre y cuando ya se hayan alcanzado los 12 años de edad y "en obesidades moderadas o severas".

"Ozempic no es un fármaco milagroso"

Este tipo de fármacos no deben nunca sustituir la dieta o el ejercicio físico. Es frecuente observar cómo hay personas que hacen un mal uso de estos medicamentos, pero eso no significa que no sean útiles: "El mundo global nos lleva a que haya gente que utiliza los métodos terapéuticos de una forma adecuada y ordenada, científica, y quienes los utilizan de una forma absolutamente contraria. Hay una adoración al cuerpo perfecto, una idolatría. En pediatría el uso está clarísimo: cuando el endocrinólogo pediatra lo prescribe y no se pueden dejar de lado las recomendaciones de alimentación correcta ni de ejercicio físico", sentencia Ruiz Cosano.

Los efectos secundarios de estos medicamentos comprenden "náuseas, diarreas y dolor abdominal, que suelen desaparecer según se va aplicando el tratamiento" y en segundo lugar, aunque son menos frecuentes, "pueden causar una pancreatitis, cálculos biliares e hipoglucemias". El pediatra con clínica en Granada insiste en que estos fármacos deben servir como refuerzo: "disminuyen el apetito y aumentan la saciedad, el paciente deja de comer y pierde peso. Debe reforzar comer bien, calorías las justas. Y siempre hacer ejercicio físico. No son fármacos milagrosos".

