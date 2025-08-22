OCIO Y CULTURA

Segunda tanda de conciertos Sabor Granada en la Plaza de Toros: Manuel Turizo, Leiva, Sabina...

Llega a la Plaza de Toros la segunda parte de la temporada de conciertos Sabor Granada, que traerá a la Plaza de Toros la música de artistas como Antonio Orozco, Joaquín Sabina, Mora, Leiva y Manuel Turizo, además de la Orquesta Ciudad de Granada.

Redacción

Granada |

Una programación que coloca a la provincia como epicentro de cultura y ocio. Consulta todos los conciertos programados hasta el 18 de octubre en la web de Provenue y compra tus entradas de forma segura en la tiquetera oficial del recinto: Baila punto FM.

Vuelven los conciertos de la Plaza de Toros con grandes nombres: la Orquesta Ciudad de Granada el 5 de septiembre, Los Pecos el 19 de septiembre, Antonio Orozco el 20 de septiembre, Joaquín Sabina los días 25 y 27 de septiembre, Leiva el 2 de octubre y Manuel Turizo el 5 de octubre.

