Segunda tanda de conciertos Sabor Granada en la Plaza de Toros: Manuel Turizo, Leiva, Sabina...

Una programación que coloca a la provincia como epicentro de cultura y ocio. Consulta todos los conciertos programados hasta el 18 de octubre en la web de Provenue y compra tus entradas de forma segura en la tiquetera oficial del recinto: Baila punto FM.
Vuelven los conciertos de la Plaza de Toros con grandes nombres: la Orquesta Ciudad de Granada el 5 de septiembre, Los Pecos el 19 de septiembre, Antonio Orozco el 20 de septiembre, Joaquín Sabina los días 25 y 27 de septiembre, Leiva el 2 de octubre y Manuel Turizo el 5 de octubre.