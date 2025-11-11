Sara Sánchez, vocal de Alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Granada, revela “las claves para recuperar la energía tras las vacaciones”

Volver de vacaciones suele traducirse en un notable cansancio generalizado. Según Sara Sánchez, este bajón responde a una combinación de factores: alimentación desequilibrada, exceso de alcohol, deshidratación, cambios en los ritmos circadianos, falta de ejercicio y un aumento del estrés laboral.
Hábitos saludables para volver a la normalidad
La experta subraya la necesidad de retomar cuanto antes los hábitos de vida saludables: seguir una dieta mediterránea, basada en alimentos frescos, frutas, verduras y cereales integrales; mantener una hidratación adecuada; recuperar el ejercicio físico de forma gradual y restablecer los horarios de comidas y sueño para favorecer la recuperación física y mental.
Alimentos de otoño para ganar energía: palabra clave objetivo
Sánchez destaca que los alimentos de temporada ofrecen el mejor aporte nutricional y ayudan al organismo a adaptarse al otoño. Recomienda incluir:
- Setas, ricas en beta-glucanos y vitamina D.
- Calabaza, fuente de betacarotenos.
- Boniato, energético y saciante.
- Brócoli y coliflor, cargados de vitamina C y antioxidantes.
- Frutas antioxidantes: granada, caqui, uvas.
- Nueces, ricas en Omega-3.
- Pescado azul, fuente de Omega-3 y vitamina D.
- Huevos, aportadores de vitamina D.
Estos alimentos ayudan a mantener un sistema inmunológico fuerte.
¿Comemos más en invierno?
La farmacéutica aclara que el aumento del gasto energético por el frío es mínimo debido a que pasamos la mayor parte del tiempo en espacios climatizados. Recomienda optar por platos calientes y reconfortantes, sin aumentar las calorías más de lo necesario.
Nutrientes esenciales para reforzar el sistema inmune
En plena temporada de resfriados, Sánchez señala estos micronutrientes clave:
Vitamina C
Zinc
Selenio
Vitamina D
En farmacia se recomiendan suplementos en personas con síntomas o resfriados recurrentes.
La suplementación vitamínica no siempre es imprescindible, pero puede ser útil en momentos puntuales. Aun así, la experta recuerda que “ningún suplemento puede sustituir a una dieta saludable”.
Con menos exposición solar y más horas en interiores, las vitaminas y los minerales resultan fundamentales para prevenir infecciones y reforzar el organismo. La vitamina D vuelve a ser protagonista en esta época del año, según destaca Sánchez.