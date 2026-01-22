El Rinconcillo de Mónica y David refuerza su apuesta por el atún rojo con nuevos platos y jornadas gastronómicas en abril

“Hemos empezado enero con las primeras semanas estupendas”, asegura David Jiménez, satisfecho con la evolución del restaurante en este inicio de año. El Rinconcillo de Mónica y David continúa consolidándose como un referente gastronómico en Granada, apostando por una cocina basada en el producto de calidad y el respeto por la materia prima.

La nueva carta incorpora propuestas innovadoras que mantienen al atún como eje central. Entre las novedades destaca el osobuco de parpatana de atún, elaborado a partir de un jugo intenso hecho con los huesos del propio atún y acompañado de cachelo, la tradicional patata gallega. No obstante, el plato estrella del restaurante sigue siendo el tartar de atún rojo de almadraba, una de las elaboraciones más apreciadas por los clientes y símbolo de la identidad culinaria del establecimiento.

El Rinconcillo de Mónica y David ya trabaja en la organización de sus jornadas del atún rojo, que este año se celebrarán a finales de abril. Se trata de uno de los eventos gastronómicos más esperados, que combina cocina, tradición y experiencia gastronómica.

El año pasado, 260 personas asistieron al ronqueo de atún organizado por el restaurante, un evento que incluyó cóctel y vistas a la Alhambra, y que fue calificado como un auténtico éxito tanto por los asistentes como por el propio equipo del restaurante.

Con una propuesta basada principalmente en el atún rojo de almadraba, El Rinconcillo de Mónica y David sigue afianzando su posición dentro de la oferta gastronómica de Granada, apostando por eventos exclusivos, una carta cuidada y una experiencia culinaria que une tradición, innovación y excelencia.