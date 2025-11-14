Paula G presenta su nuevo EP “Florecer” en Más de Uno Granada

La joven intérprete y compositora Paula G, natural de Granada, continúa dando pasos firmes en su sueño de hacerse un hueco en la industria musical. Desde niña vive rodeada de música y formación artística: escuelas, coros y conservatorios han sido su segunda casa. Para ella, la creación musical no es solo un oficio, sino una forma de vida.

Con “Florecer”, su nuevo EP, Paula G confirma su identidad sonora: letras intensas, melodías cálidas y una intención clara de emocionar y conectar con quienes la escuchan. Su objetivo es provocar sensaciones comunes, universales, esas que todos sentimos pero pocas veces ponemos en palabras.

Además de su carrera musical, Paula G cultiva su faceta en el teatro musical, disciplina que complementa su manera de expresarse y que le permite profundizar en la interpretación y la comunicación con el público. La artista confiesa que necesita “un escenario para vivir”, siempre acompañada de su piano y su guitarra, inseparables compañeros de viaje.

La colaboración de Rubén Fernández, otro talento emergente

En esta presentación también ha estado presente el cantautor Rubén Fernández, representante del pop emocional español. Tras dejar atrás un camino más convencional, decidió apostar por la música como forma de expresión plena. Desde entonces, escribe sus propias canciones y trabaja junto a diversos productores para dar forma a un sonido pop actual, influenciado por artistas como Miriam Rodríguez, Dani Fernández o Miley Cyrus.

Rubén, como Paula, combina su trayectoria musical con el teatro musical, lo que potencia su conexión con el público y su capacidad narrativa. Su filosofía es clara: no persigue etiquetas ni fama pasajera, sino construir un espacio propio en la música donde la verdad, la sensibilidad y la emoción sean el centro.