La Orquesta Camerata Garnati dará un concierto único en Granada en el que interpretará la primera sinfonía que compuso Mozart con ocho años

Aulós y Camerata Garnati presentan en Granada Efímera, Latidos: talleres y concierto con estrenos mundiales.

El próximo 24 de octubre de 2025, el Hospital San Juan de Dios de Granada acogerá una nueva edición de Efímera, el proyecto de la Camerata Garnati que une talleres participativos y conciertos en directo. Bajo la dirección de Pablo Martos, el programa incluirá estrenos mundiales y joyas del repertorio clásico, ofreciendo al público una experiencia única y compartida.

Concierto Efímera, Latidos – 24 de octubre de 2025

El concierto tendrá lugar el 24 de octubre de 2025 a las 20:00 hrs en el Hospital San Juan de Dios.

El repertorio reunirá obras de distintas épocas y estilos:

W.A. Mozart: Sinfonía nº 1 en mi bemol mayor, KV 16 – compuesta en 1764 en Londres, cuando Mozart tenía solo 8 años.

W.A. Mozart: Sinfonía nº 29 en la mayor, KV 201 (186a) – escrita en Salzburgo en 1774.

Pedro Osuna: Poema para violín y orquesta de cuerdas (Estreno Mundial).

Miguel Rodrigañez: Essaouira 1994 (Estreno Mundial).

Entradas en este enlace

Talleres Efímera – 19 de octubre

Efímera es una invitación a entrar en el pulso de Mozart, un encuentro entre lo clásico y lo contemporáneo, donde el cuerpo, como instrumento, habita el espacio y explora sonidos y ritmos.

"Vive la música con todo el cuerpo".El 19 de octubre, en el Hospital San Juan de Dios, la Camerata Garnati presenta los Talleres Efímera, coordinados por Trisia Grau y Las Chetas, donde la percusión corporal y el movimiento nos acercan a la Sinfonía nº 29 de Mozart y a la obra contemporánea de Miguel Rodríguez “Essaouira 1994”, desde una mirada viva y participativa. Durante el taller, exploraremos los temas principales de las obras a través del ritmo, el gesto y la energía compartida. Nos aseguran que "no hace falta saber música: solo venir con ganas de moverse, escuchar y disfrutar". Los participantes formarán parte de una pieza colectiva efímera, que se presentará junto a los músicos de la Camerata Garnati en el concierto del 24 de octubre en Granada.

Horarios: 10:00–11:30 | 12:00–13:30 | 18:00–19:30

Lugar: Hospital San Juan de Dios, Granada. Aquí te puedes inscribir en los talleres.