En Onda Cero Granada, hablamos con Sergio González, gerente de CITAI

La evolución de CITAI en los últimos años

Durante la conversación, Sergio González ha explicado que CITAI se ha consolidado como un referente en innovación industrial en Granada, registrando una expansión que ha multiplicado su impacto económico y social. Según ha asegurado González, este crecimiento no es casual, sino fruto de una apuesta estratégica por la diversificación de actividades y la atracción de empresas de alto valor añadido.

Desarrollo del área de servicios, una apuesta clave de CITAI

El área de servicios de CITAI, un eje de trabajo que, en palabras de González, representa “una de las grandes apuestas de futuro”. El objetivo es mejorar la competitividad de las empresas instaladas y ofrecer un ecosistema más completo para el tejido empresarial local, integrando soluciones que van desde la logística hasta la innovación tecnológica.

Planes a corto y largo plazo de CITAI

El gerente de CITAI adelantó que existen proyectos estratégicos a corto y largo plazo. En el horizonte inmediato, se trabaja en nuevos servicios de apoyo empresarial y en la mejora de la conectividad interna. A largo plazo, la empresa busca consolidarse como un hub de innovación y desarrollo económico en Granada y Andalucía, incrementando la presencia de empresas tecnológicas y de base científica.