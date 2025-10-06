Onda Agraria Granada dedica su última edición a las novedades del sector primario granadino

UPA Granada advierte de pérdidas en la cosecha de aceituna si no llueve en las próximas semanas

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA Granada) ha advertido de que, si no se registran precipitaciones en las próximas semanas, gran parte de la cosecha de aceituna podría perderse.

La organización agraria subraya que más del 90% del olivar granadino es de secano y que, en amplias zonas, ya se observan síntomas de estrés hídrico y caída temprana del fruto.

El aforo oficial prevé una producción de 117.200 toneladas de aceite, lo que supone un 5,5% menos que la pasada campaña. Sin embargo, UPA considera que esa cifra podría ser incluso inferior si continúa la sequía.

El secretario general de la organización, Nicolás Chica Escanes, insiste en que, con estos datos, los precios en origen deben alcanzar al menos los cinco euros por kilo para garantizar la rentabilidad del olivar tradicional.

La Junta impulsa el aprovechamiento de la madera y los regantes de Baza modernizan su sistema

El programa también abordó el impulso de la Junta de Andalucía a los aprovechamientos de la madera como motor de desarrollo sostenible tanto en la comunidad como en la provincia de Granada.

Asimismo, se repasaron las claves del anuncio de la comunidad de regantes de Baza, que invertirá más de nueve millones de euros en la modernización del regadío tradicional, tras el acuerdo de la junta general de adherirse al Plan Regadía de la Junta de Andalucía.