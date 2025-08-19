EDUCACIÓN

Miguel Ángel Gómez Arqués, finalista de los Premios Mentes AMI: "El alumnado necesita que confiemos en ellos y les demos alas para pensar por sí mismos"

El IES Veleta de Granada se cuela entre los finalistas de los Premios Mentes AMI con el proyecto 'Reel', una iniciativa que impulsa el pensamiento crítico en las aulas sobre el uso de las redes sociales y la creatividad audiovisual responsable.

Redacción

Granada |

El Instituto de Educación Secundaria Veleta de Granada ha sido seleccionado como finalista en los Premios Mentes AMI, que reconocen iniciativas innovadoras en alfabetización mediática e informacional. Su proyecto 'Reel', tutorizado por el profesor y orientador Miguel Ángel Gómez Arqués, competirá en la categoría de Creatividad Audiovisual Responsable.

La propuesta nació en la asignatura de Aprendizaje Social y Emocional de 4º de ESO, donde el alumnado reflexionó sobre el impacto del uso excesivo de las redes sociales. A partir de ahí, desarrollaron talleres para colegios, podcasts dirigidos a familias y cortometrajes que invitan a repensar la relación de los jóvenes con el mundo digital. En declaraciones a Más de Uno Granada, Gómez Arqués destaca que la clave está en “confiar en los alumnos, darles alas y tratarlos como personas capaces de pensar por sí mismas”. Además, señala que uno de los grandes retos de la educación actual es adaptarse a la diversidad y a la realidad cambiante que vive el alumnado. El docente explicó que los estudiantes eligieron trabajar sobre las redes sociales al detectar que ocupaban gran parte de su vida cotidiana, llegando incluso a afectar a su salud y descanso. De ahí surgió la idea de diseñar materiales que ayuden a prevenir un uso abusivo entre los más pequeños y a concienciar a las familias.

Gómez Arqués subraya también que los verdaderos protagonistas del proyecto son los alumnos, quienes, desde cero, aprendieron a crear un cortometraje con un enfoque crítico y responsable. Para el orientador, ser finalista de los Premios Mentes AMI supone “una ilusión enorme” y una oportunidad de dar visibilidad a prácticas educativas que pueden inspirar a otros centros. Los ganadores de los Premios Mentes AMI se darán a conocer el próximo 18 de octubre en un evento nacional.

