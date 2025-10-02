Marina Carmona actúa este sábado en la Taberna JJ con un concierto lleno de duende

Este sábado 4 de octubre, la Taberna JJ se convierte en epicentro del flamenco con la llegada de Marina Carmona, una de las voces emergentes con más proyección del panorama actual. La artista, heredera de una de las sagas más grandes del flamenco, pisa el escenario granadino con un concierto que promete ser inolvidable.

Hija de Antonio Carmona y nieta del mítico Juan Habichuela, Marina trae consigo un estilo propio en el que combina la fuerza de la tradición familiar con una frescura única. Su voz singular y su talento compositivo han conquistado tanto a los seguidores del género como a nuevos públicos.

En entrevista en Más de Uno Granada, con Juan Andrés Rejón, Marina Carmona habló sobre su trayectoria musical y sobre cómo mantiene vivo el legado familiar mientras desarrolla su propio camino artístico. La cita en la Taberna JJ promete una velada cargada de duende, emoción y flamenco en estado puro, en la que Granada volverá a vibrar con la fuerza de una de sus sagas más queridas.