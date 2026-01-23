María Barranco e Imanol Arias llegan al Teatro Isabel la Católica de Granada con la comedia «Mejor no decirlo»

Tras triunfar en Buenos Aires y recorrer Uruguay, Chile y Paraguay con sold out absoluto, la obra «Mejor no decirlo», escrita por Salomé Lelouch, continúa su gira en España y hace parada en Granada, en el teatro Isabel la Católica, donde promete conquistar al público con una propuesta ágil, cercana y profundamente reconocible.

Una obra que juega con los lugares comunes de la vida en pareja, cuestionándolos con inteligencia y humor. Como señala su director, Claudio Tolcachir, se trata de una "auténtica provocación teatral", un disfrute actoral que abre la puerta a pensamientos que normalmente preferimos callar. La función invita al público a decidir, al final, si realmente era mejor o no: decirlo.

La cita en Granada será los días 24 y 25 de enero a las siete de la tarde en el Teatro Isabel la Católica.