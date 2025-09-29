Marcos Palometas, el guitarrista flamenco granadino que conquista escenarios internacionales

A sus 25 años, Marcos Palometas comenzó a hacerse un nombre en el panorama del flamenco al iniciar una extensa gira por Rusia junto al cantaor David Sorroche. Durante cinco años consecutivos recorrió las principales ciudades rusas, consolidándose como un guitarrista de prestigio. Más tarde, cruzó el Atlántico para actuar en Estados Unidos junto a la cantaora granadina Fita Heredia, ofreciendo conciertos en Chicago, Detroit y Nueva York. Estas giras no solo lo posicionaron en la escena internacional, sino que también le abrieron la puerta a impartir masterclass de guitarra flamenca en cada país que visitaba. Marcos Palometas artista reconocido por los grandes del flamencoEn 2003, Palometas fue requerido por el maestro del baile Mario Maya para el espectáculo “1,2,3… Fa”, presentado en Granada y en el prestigioso Festival de Jerez, en el Teatro Villamarta. Poco después, se unió al Ballet Flamenco de Granada para la obra “Carmen” del bailaor Javier Martos, con el que recorrió China en una gira con más de 25 artistas en escena. En 2019, la cantaora Marina Heredia lo llamó para formar parte del espectáculo “Lorca y la pasión, un mar de sueños”, celebrado en los Jardines del Generalife, recibiendo una gran acogida por parte de la crítica. Un guitarrista flamenco con premios y colaboraciones de prestigioEl talento de Marcos Palometas le ha permitido acompañar a grandes figuras del flamenco como Patricia Guerrero, Eva la Yerbabuena, Farruquito, Antonio Canales, Rafael Amargo o Belén Maya. Además, ha compartido escenario con voces de renombre como Miguel Poveda, Kiki Morente, Marina Heredia o José Valencia. En su carrera también destacan importantes reconocimientos: en 2004 obtuvo el Premio de Guitarra Solista Manuel Cano Ciudad de los Ogíjares y en 2009 ganó un concurso multicultural en Granada junto a la violinista japonesa Maya.