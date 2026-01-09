Copa Covap

Huétor Tájar, punto de partida

48 equipos de la provincia de Granada se darán cita en el estreno de un certamen que cumple trece ediciones

Onda Cero Córdoba

Granada |

Este domingo, la localidad granadina de Huétor Tájar va a acoger la primera jornada de la decimotercera edición de la Copa COVAP. Una iniciativa educativa y deportiva promovida por COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, que ha recorrido ya más de 40 localidades andaluzas sensibilizando en hábitos saludables a alrededor de45.000niños y niñas y unos 90.000 espectadores.

En el municipio granadinose reunirán más de 400 participantes: niños y niñas de 10 y 11 años de 48 equipos de fútbol, baloncesto y baloncesto 3x3 que pasarán una completa jornada dominical jugando a su deporte favorito y recibiendo charlas de psicólogos sobre cómo abordar un uso responsable y consciente de la tecnología. Además, sus familiares también podrán participar en talleres impartidos por nutricionistasdonde se les ofrecenrecomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.

Tras visitar Huétor Tájar, la Copa COVAP continuará su recorrido por las siete provincias andaluzas restantes durante enero, febrero y marzo hasta llegar a la Fase Final, que se celebra en abril.

La idea central de esta edición vuelve a girar en torno a la importancia de adquirir hábitos saludables que ayuden a niños y niñas a descubrir sus propios ‘superpoderes’, como una alimentación adecuada, la práctica de deporte y el desarrollo emocional. Además, y para potenciar su función divulgativa, la Copa COVAP vuelve a contar con seis entidades colaboradoras que trabajan con la Cooperativa para expandir sus mensajes y valores positivos, como la iniciativa Pantallas Amigas o elConsejo Andaluz de Colegios de Enfermería, entre otras.

La Copa COVAP tiene este año como nuevo embajador del proyecto a Jesús Navas, una figura de referencia en el deporte nacional que simboliza los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa. Además, la Copa COVAP vuelve a contar con la habitual colaboración de la Federación Andaluza de Fútbol y la Federación Andaluza de Baloncesto.

