HEROGRA GROUP presenta en Onda Agraria Granada las claves del proyecto Blood for Goods

El proyecto Blood for Goods se ha consolidado como una de las iniciativas más destacadas en el ámbito de la economía circular aplicada a la agricultura. Durante su intervención en el espacio Onda Agraria Granada, Luis Salido explicó que se trata de un programa colaborativo a nivel nacional centrado en transformar un residuo complejo —la sangre procedente de mataderos— en productos fertilizantes de elevado valor agronómico.

Según detalló Salido, la iniciativa no solo propone una alternativa sostenible de gestión de residuos, sino que abre la puerta a nuevas soluciones rentables para agricultores y empresas agroindustriales. La valorización de este subproducto permite reducir el impacto ambiental y avanzar hacia modelos productivos más eficientes.

Ventajas del proyecto Blood for Goods para la agricultura

Salido subrayó en su conversación con Javier Fernández que las ventajas para el sector agrícola son múltiples:

Fertilizantes de origen sostenible, capaces de mejorar la calidad del suelo.

Reducción de residuos, gracias a la transformación de la sangre en un recurso útil.

Menor dependencia de fertilizantes químicos, lo que favorece prácticas agrícolas más responsables.

Rentabilidad tanto para productores como para gestores de residuos.

Además, el director de Innovación de HEROGRA GROUP destacó que esta iniciativa demuestra cómo la innovación y la colaboración empresarial pueden generar soluciones reales a desafíos ambientales, impulsando la competitividad del sector agrario.