ENTREVISTA

Granaita anuncia nuevas aperturas y una extensa programación navideña

El director de marketing del Parque Comercial Granaita, David Arroyo, ha anunciado que el centro comercial "se encuentra al 99% de ocupación" y prevé nuevas aperturas durante una entrevista en Onda Cero Granada este viernes de Black Friday.

Redacción

Granada |

David Arroyo, director de marketing de Granaita, ha confirmado la "inminente apertura" de un nuevo Primor en la zona Gallery junto a Mercadona, aunque sin precisar fecha exacta. Además, ha adelantado que a finales de diciembre oprincipios de enero abrirá un restaurante de barbacoa japonesa con formato de buffet libre: "una oferta que ahora mismo no existe en Granada".

Respecto a la programación navideña, el centro comercial ya realizó su encendido de luces el pasado 21 de noviembre y ha preparado actividades para todos los fines de semana. Entre las novedades destacan un globo aerostático mágico, una bola de nieve gigante donde los visitantes podrán hacerse fotos, y diversos talleres infantiles. El 10 de diciembre celebrarán la séptima edición del certamen de villancicos en colaboración con Onda Cero, con la participación de 200 niños. Los días 2, 3 y 4 de enero recibirán la visita de los Reyes Magos, y el día 3 organizarán un pasacalles que recorrerá todo el parque comercial, repartiendo regalos a los asistentes.

Arroyo también ha presentado una novedad para los usuarios de la aplicación de Granaita: la "Carta Santa Claus". A partir del 1 de diciembre, los tickets escaneados generarán "Cookies", una moneda virtual que permitirá desbloquear productos de un catálogo para crear cartas personalizadas con diferentes niveles de premios, desde cafés hasta colchones.

