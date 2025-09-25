CÁMARA DE COMERCIO Y CONFEDERACIÓN GRANADINA DE EMPRESARIOS

La Gala Solidaria de AMEGA regresa el 30 de septiembre para apoyar a la Fundación Espadafor

La presidenta de AMEGA, Carmen Gómez, avanza en Más de Uno Granada los detalles de la cuarta edición de la Gala Solidaria de la asociación, que un año más premiará el talento y la trayectoria de las empresarias granadinas en un evento con fines benéficos.

Redacción

Granada |

La Asociación de Mujeres Empresarias de Granada (AMEGA) celebrará el próximo 30 de septiembre su ya tradicional Gala Solidaria, un evento que cumple su cuarta edición y que este año destinará su recaudación a la Fundación Espadafor, una entidad granadina dedicada a la inserción social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

Así lo ha adelantado Carmen Gómez, presidenta de AMEGA, en una entrevista concedida al periodista Juan Andrés Rejón en el programa Más de Uno Granada, de Onda Cero. Durante la charla, Gómez ha subrayado el carácter social de esta iniciativa, que busca visibilizar el papel de la mujer empresaria y, al mismo tiempo, contribuir activamente con causas que impactan positivamente en la sociedad granadina.

