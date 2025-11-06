Francis Megias, socio y gerente de Granada 10: "Celebramos 40 años de historia en la noche granadina"

En una entrevista concedida a Juan Andrés Rejón en el programa Más de Uno Granada, Francisco Megías, socio y gerente de Granada 10, compartió los detalles de la esperada celebración por el 40 aniversario de una de las discotecas más emblemáticas de Granada.

Desde 1985, G10 —como la conocen sus habituales— ha sido un referente indiscutible del ocio nocturno en la ciudad, acompañando a varias generaciones de granadinos en sus noches de fiesta, música y diversión. “Queremos que esta celebración sea un homenaje a todos los que han formado parte de nuestra historia”, expresó Megías durante la entrevista.

La celebración del aniversario de Granada 10 coincide este viernes, con un showcase exclusivo de Edurne, organizado por Europa FM. El evento, que tendrá lugar a las 20:00 horas, ha despertado tanta expectación que las entradas ya están agotadas.

El broche de oro llegará el sábado, con una gran fiesta conmemorativa en la que no faltarán sorpresas, buena música y un ambiente que promete rememorar las mejores épocas de la discoteca.