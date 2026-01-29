Fermín Quesada del Colegio de Farmacéuticos de Granada ofrece claves para proteger las vías respiratorias en invierno

Aunque en las últimas semanas se ha registrado un descenso en los casos de gripe, Fermín Quesada advierte que no es momento de relajarse. Además de la gripe, en esta época del año son frecuentes otras enfermedades respiratorias, como:

Resfriados comunes

Bronquitis

Infecciones respiratorias altas (laringitis, faringitis)

Exacerbaciones de asma o EPOC en personas vulnerables

“El frío y los cambios bruscos de temperatura facilitan la aparición de estas afecciones”, explica Quesada, recordando que la prevención sigue siendo clave.

Consejos desde la farmacia para prevenir enfermedades respiratorias

La farmacia se convierte en el primer punto de contacto para muchos ciudadanos. Fermín Quesada recomienda medidas sencillas y efectivas para cuidar las vías respiratorias:

Mantener higiene de manos frecuente

Ventilar los espacios y evitar ambientes cerrados con poca circulación de aire

Usar mascarilla en situaciones de riesgo, sobre todo si se está en contacto con personas vulnerables

Mantenerse hidratado y llevar una alimentación equilibrada

Respetar el descanso nocturno y evitar cambios bruscos de temperatura

Vacunarse contra la gripe y otras enfermedades recomendadas según perfil de riesgo

“Pequeños hábitos diarios pueden marcar la diferencia en la prevención de infecciones respiratorias”, asegura Quesada.

El tabaco y los vapers: factores de riesgo adicionales

Además del frío, otros elementos agravan los problemas respiratorios. Según el experto, el tabaco y los vapers son factores que aumentan la vulnerabilidad del sistema respiratorio, potenciando la irritación de vías respiratorias y la aparición de infecciones.

“Evitar fumar y reducir la exposición a vapores es fundamental para mantener la salud respiratoria en invierno”, añade Fermín Quesada.