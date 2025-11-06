La Feria de la Tapa de Loja celebra su 19ª edición con una experiencia turístico-gastronómica única

La localidad granadina de Loja ha disfrutado de una de sus citas más esperadas: la Feria de la Tapa, que alcanza ya su 19ª edición. El evento, organizado por la Asociación Lojeña de Comercio e Industria en colaboración con el Ayuntamiento de Loja, ha reunido a bares y restaurantes del municipio para ofrecer sus mejores creaciones culinarias en formato tapa.

Según ha explicado Jesús Ramos, presidente de la Asociación, la Feria “es mucho más que una cita gastronómica; es un escaparate del talento hostelero y del comercio local, y una oportunidad para disfrutar de Loja a través de sus sabores”.

Experiencia turístico-gastronómica para atraer visitantes

Como gran novedad este año, la asociación ha puesto en marcha una experiencia turístico-gastronómica pensada para animar a los visitantes procedentes de Granada capital y otras localidades cercanas.

Esta iniciativa combina la visita a los principales atractivos turísticos de Loja con la degustación de tapas participantes en la feria, permitiendo a los asistentes descubrir el patrimonio histórico, cultural y natural de la ciudad mientras disfrutan de su variada oferta culinaria.

“Queremos que quienes vengan a la feria no solo saboreen nuestras tapas, sino que se lleven una experiencia completa de Loja: su gente, su historia y su paisaje”, señala Jesús Ramos.

Proyectos de futuro de la Asociación Lojeña de Comercio e Industria

Además de la organización de la Feria de la Tapa, la Asociación Lojeña de Comercio e Industria trabaja en nuevos proyectos destinados a impulsar la actividad comercial y turística del municipio.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran campañas de apoyo al comercio local, la promoción de rutas de compras y experiencias gastronómicas, y la preparación de actividades conjuntas con el Ayuntamiento para dinamizar el centro urbano durante todo el año.

“Seguimos apostando por la unión entre comercio, turismo y hostelería como motor económico de Loja”, concluye Jesús Ramos.