CÁMARA DE COMERCIO Y CONFEDERACIÓN GRANADINA DE EMPRESARIOS

La Feria de la Tapa de Loja celebra su 19ª edición con una experiencia turístico-gastronómica única

La Asociación Lojeña de Comercio e Industria, presidida por Jesús Ramos, ha organizado una nueva edición de la Feria de la Tapa de Loja, un evento consolidado que fusiona la mejor gastronomía local con iniciativas para atraer visitantes desde la capital y potenciar el comercio del municipio.

Redacción

Granada |

La localidad granadina de Loja ha disfrutado de una de sus citas más esperadas: la Feria de la Tapa, que alcanza ya su 19ª edición. El evento, organizado por la Asociación Lojeña de Comercio e Industria en colaboración con el Ayuntamiento de Loja, ha reunido a bares y restaurantes del municipio para ofrecer sus mejores creaciones culinarias en formato tapa.

Según ha explicado Jesús Ramos, presidente de la Asociación, la Feria “es mucho más que una cita gastronómica; es un escaparate del talento hostelero y del comercio local, y una oportunidad para disfrutar de Loja a través de sus sabores”.

Experiencia turístico-gastronómica para atraer visitantes

Como gran novedad este año, la asociación ha puesto en marcha una experiencia turístico-gastronómica pensada para animar a los visitantes procedentes de Granada capital y otras localidades cercanas.

Esta iniciativa combina la visita a los principales atractivos turísticos de Loja con la degustación de tapas participantes en la feria, permitiendo a los asistentes descubrir el patrimonio histórico, cultural y natural de la ciudad mientras disfrutan de su variada oferta culinaria.

“Queremos que quienes vengan a la feria no solo saboreen nuestras tapas, sino que se lleven una experiencia completa de Loja: su gente, su historia y su paisaje”, señala Jesús Ramos.

Proyectos de futuro de la Asociación Lojeña de Comercio e Industria

Además de la organización de la Feria de la Tapa, la Asociación Lojeña de Comercio e Industria trabaja en nuevos proyectos destinados a impulsar la actividad comercial y turística del municipio.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran campañas de apoyo al comercio local, la promoción de rutas de compras y experiencias gastronómicas, y la preparación de actividades conjuntas con el Ayuntamiento para dinamizar el centro urbano durante todo el año.

“Seguimos apostando por la unión entre comercio, turismo y hostelería como motor económico de Loja”, concluye Jesús Ramos.

