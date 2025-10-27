Expertos explican cómo mitigar la vecería del olivar mediante una correcta nutrición del suelo

Qué es la vecería y por qué se produce

Martín ha definido la vecería como “la alternancia de producción en el olivar, es decir, un año de alta cosecha seguido de otro de baja producción”. Este fenómeno, común en los olivares andaluces, puede tener múltiples causas, pero la nutrición vegetal juega un papel fundamental en su mitigación.

Según el experto, mantener un equilibrio nutricional adecuado permite fortalecer el árbol y favorecer una floración más regular. “El objetivo es que el olivo mantenga un ritmo productivo constante, evitando los años de agotamiento tras campañas de gran rendimiento”, ha explicado.

Los nutrientes esenciales para evitar la vecería

Durante la entrevista, Martín ha destacado la importancia de nutrientes clave como el boro, el zinc, el potasio y el calcio.

El boro y el zinc estimulan la formación de yemas florales y mejoran la fertilidad del polen.

El potasio interviene directamente en el llenado del fruto y en la regulación del agua dentro de la planta.

El calcio, por su parte, refuerza la estructura celular y mejora la resistencia del olivo frente a condiciones adversas.

Recomendaciones para el agricultor

El especialista de Herogra Group ha hecho hincapié en la necesidad de que los agricultores analicen cada año el estado del suelo y del cultivo, con el fin de ajustar las dosis de fertilización y evitar la sobrecarga nutricional.