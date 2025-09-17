Entrevista a Giuseppe Puglisi de Student Experience en Más de Uno Granada: nueva oferta de alojamiento para estudiantes

Con el inicio del nuevo curso académico 25/26, la ciudad de Granada se prepara para recibir a miles de estudiantes nacionales e internacionales. En este marco, la residencia Student Experience se presenta como una alternativa moderna y cómoda de alojamiento estudiantil.

En una reciente entrevista en Más de Uno Granada, Giuseppe Puglisi, director de ventas y marketing de Student Experience, detalló que la residencia cuenta con 520 estudios individuales de entre 17 y 21,3 metros cuadrados, diseñados para ofrecer comodidad y un entorno funcional para el estudio y la vida universitaria.

Ubicadas en el Parque Tecnológico de la Salud, estas instalaciones permiten un fácil acceso tanto a la Universidad de Granada como a servicios y zonas de ocio de la ciudad. Según Puglisi, Student Experience busca que los estudiantes no solo tengan un lugar donde vivir, sino una experiencia completa durante su estancia, incluyendo a quienes llegan por programas Erasmus o prácticas académicas.