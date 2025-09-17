Inicio del curso universitario en Granada

Entrevista a Giuseppe Puglisi de Student Experience en Más de Uno Granada: nueva oferta de alojamiento para estudiantes

Coincidiendo con el inicio del curso académico 2025/2026, Giuseppe Puglisi, director de ventas y marketing de Student Experience, explica en Más de Uno Granada la innovadora oferta de alojamiento para estudiantes, con 520 estudios ubicados en el Parque Tecnológico de la Salud, pensados para universitarios y participantes en programas Erasmus.

Redacción

Granada |

Con el inicio del nuevo curso académico 25/26, la ciudad de Granada se prepara para recibir a miles de estudiantes nacionales e internacionales. En este marco, la residencia Student Experience se presenta como una alternativa moderna y cómoda de alojamiento estudiantil.

En una reciente entrevista en Más de Uno Granada, Giuseppe Puglisi, director de ventas y marketing de Student Experience, detalló que la residencia cuenta con 520 estudios individuales de entre 17 y 21,3 metros cuadrados, diseñados para ofrecer comodidad y un entorno funcional para el estudio y la vida universitaria.

Ubicadas en el Parque Tecnológico de la Salud, estas instalaciones permiten un fácil acceso tanto a la Universidad de Granada como a servicios y zonas de ocio de la ciudad. Según Puglisi, Student Experience busca que los estudiantes no solo tengan un lugar donde vivir, sino una experiencia completa durante su estancia, incluyendo a quienes llegan por programas Erasmus o prácticas académicas.

