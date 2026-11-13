La diabetes puede poner en riesgo la circulación y provocar amputaciones: los especialistas de Clínica Velnia insisten en la importancia de cuidar los pies

La diabetes no es únicamente una enfermedad relacionada con los niveles de azúcar en sangre. También puede convertirse en una amenaza para la salud cardiovascular y la circulación, especialmente cuando la glucosa permanece elevada durante largos periodos de tiempo. Las arterias, los pequeños vasos sanguíneos y los nervios pueden sufrir daños que, en los casos más graves, terminan provocando úlceras, problemas de cicatrización e incluso amputaciones de dedos o extremidades.

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra este sábado 14 de noviembre, los especialistas en angiología y cirugía vascular de Clínica Velnia, situada en la plaza de San Lázaro número 14 de Granada, han abordado en Más de Uno Granada la importancia de detectar a tiempo estas complicaciones y actuar antes de que aparezcan las primeras lesiones.

El doctor Rafael Martínez López, especialista en cirugía vascular, ha explicado que la diabetes puede favorecer el desarrollo de enfermedades arteriales, aumentando el riesgo de sufrir infartos, ictus o problemas de circulación en las piernas. Por eso, ha subrayado que el trabajo de los especialistas no consiste únicamente en tratar una arteria obstruida o una úlcera, sino en evitar que esas complicaciones lleguen a producirse.

Las heridas en los pies pueden pasar desapercibidas y terminar en una amputación

Una de las principales dificultades de la diabetes es que sus complicaciones vasculares pueden evolucionar de manera silenciosa. El paciente puede encontrarse bien y no notar ningún síntoma mientras se deteriora progresivamente la circulación o pierde sensibilidad en los pies.

La doctora Irene Ramos Moreno, también especialista en cirugía vascular, ha advertido de que esta pérdida de sensibilidad puede hacer que pequeñas heridas, ampollas o lesiones pasen inadvertidas. Si además existen otros factores de riesgo, como el tabaquismo, el colesterol elevado o el sedentarismo, las posibilidades de desarrollar complicaciones aumentan.

En ocasiones, el paciente llega a consulta cuando la lesión ya se ha convertido en una úlcera de difícil cicatrización y existe riesgo para un dedo o incluso para toda la extremidad.

Por este motivo, los especialistas insisten en que no hay que esperar a tener una herida para acudir a una revisión vascular. La prevención debe comenzar antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Cinco recomendaciones de Clínica Velnia para cuidar los pies si tienes diabetes

Los especialistas de Clínica Velnia recuerdan que el cuidado diario de los pies es una parte esencial del tratamiento de cualquier persona con diabetes. Entre las principales recomendaciones destacan:

Revisar los pies diariamente, prestando atención a posibles heridas, ampollas, cambios de color o lesiones.

Utilizar calzado amplio y cómodo que evite rozaduras y presiones.

No restar importancia a ninguna lesión, aunque no provoque dolor.

Acudir a Atención Primaria ante cualquier herida o alteración que no cicatrice correctamente.

Mantener un seguimiento médico periódico para detectar posibles problemas circulatorios.

En la consulta de cirugía vascular se realiza una exploración de los pulsos, la temperatura y el aspecto de los pies, además de comprobar la sensibilidad. Cuando existe sospecha de enfermedad arterial periférica, pueden realizarse estudios Doppler y otras pruebas para evaluar el estado de la circulación.

Si se detecta una obstrucción arterial importante, existen tratamientos farmacológicos y procedimientos vasculares o quirúrgicos que permiten mejorar el riego sanguíneo de la extremidad.

Diabetes y varices: dos problemas diferentes que requieren atención

Durante la entrevista también se ha abordado la relación entre diabetes y varices. Aunque se trata de dos patologías diferentes, pueden coincidir en un mismo paciente y complicar la evolución de determinadas lesiones.

La doctora Ramos Moreno ha explicado que la diabetes afecta principalmente a la circulación arterial, mientras que las varices y la insuficiencia venosa crónica están relacionadas con dificultades en el retorno de la sangre al corazón debido al mal funcionamiento de las válvulas de las venas.

Cuando ambas patologías coinciden, es especialmente importante estudiar las dos circulaciones, sobre todo si el paciente presenta una úlcera que no termina de cicatrizar.

La especialista ha recordado además que las varices no son únicamente un problema estético. Pueden provocar pesadez, hinchazón y otras complicaciones, como trombos o úlceras venosas. Para tratarlas, Clínica Velnia cuenta con técnicas mínimamente invasivas como la radiofrecuencia, que permite sellar las venas que no funcionan correctamente y facilita una recuperación rápida para retomar la actividad cotidiana.

Controlar el azúcar no es suficiente: la importancia de un abordaje integral

Como mensaje final, el doctor Rafael Martínez López ha insistido en que las personas con diabetes no deben limitarse a controlar sus niveles de glucosa. También es necesario vigilar la presión arterial y el colesterol, evitar el tabaco, seguir el tratamiento prescrito y mantener un seguimiento médico adaptado a cada paciente.

El cuidado de los pies debe formar parte de esa rutina, junto con las revisiones periódicas y la consulta ante cualquier lesión sospechosa.

Los especialistas recuerdan que la diabetes requiere un abordaje multidisciplinar en el que la cirugía vascular desempeña un papel fundamental. Detectar a tiempo los problemas de circulación permite intervenir antes de que aparezcan complicaciones irreversibles.

Una advertencia que cobra especial relevancia con motivo del Día Mundial de la Diabetes: cuidar los pies, vigilar la circulación y no esperar a que aparezca una herida puede marcar la diferencia entre conservar una extremidad o perderla.

Puede ampliar la información en www.velnia.es