“Deifontes, una tierra soberana de vino, aceite, agua y una tierra para soñar despierto”, destaca el alcalde Francisco Abril en FITUR 2026

El alcalde de Deifontes, Francisco Abril, ha sido uno de los pocos regidores granadinos presentes en FITUR 2026, donde ha defendido la promoción del municipio y sus proyectos estratégicos. Entre ellos, destacan el interés de empresarios por impulsar hoteles rurales, la futura excavación de la Villa Romana de Deifontes y el lanzamiento del nuevo eslogan turístico “Deifontes, tierra soberana”.

Redacción

Granada

El alcalde Francisco Abril ha explicado que la decisión de acudir a FITUR responde a un trabajo previo de más de un año de planificación y esfuerzo económico. “Venimos a trabajar, no de fiesta. Venimos a promocionar nuestro pueblo”, ha señalado, mostrando su malestar por no haber podido presentar oficialmente el municipio en determinados espacios de la feria.

A pesar de ello, Abril subraya que la presencia en FITUR es clave para seguir posicionando a Deifontes como destino turístico emergente, especialmente por su cercanía a Granada capital, situada a apenas 10 kilómetros.

Uno de los principales resultados de la feria ha sido el interés de varios empresarios en desarrollar hoteles rurales en el municipio. El Ayuntamiento considera que este tipo de inversiones permitirán dinamizar la economía local, generar empleo y atraer un turismo vinculado a la naturaleza, la gastronomía y la cultura.

La villa romana de Deifontes, clave para el desarrollo cultural

La Villa Romana de Deifontes es uno de los proyectos más relevantes para el futuro del municipio. Por primera vez, el yacimiento cuenta con toda la documentación necesaria para optar a una subvención de 200.000 euros, destinada a iniciar las primeras excavaciones arqueológicas.

Según los arqueólogos, se trata de una villa de gran interés histórico y cultural, con un enorme potencial para la comarca. Aunque el alcalde reconoce que la subvención “no es suficiente”, permitirá dar los primeros pasos y abrir la puerta a nuevas ayudas económicas para continuar los trabajos.

“Deifontes, tierra soberana”, nuevo impulso a la marca turística

El Ayuntamiento ha presentado en FITUR el nuevo eslogan turístico “Deifontes, tierra soberana”, acompañado de una imagen que representa el palacio donde se ubica el Ayuntamiento, fruto de un año de trabajo.

Bajo este lema, el municipio se define como una tierra de vino, aceite y agua, pero también como un lugar para soñar despierto, reforzando su identidad y su atractivo como destino cercano a Granada, con patrimonio, paisaje y calidad de vida.

