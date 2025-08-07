Curro Albaicín: “Me dispararon por recitar a Lorca, pero nunca me callaron”

Curro Albaicín, nacido en 1948 en una cueva del barrio del Sacromonte, es mucho más que un bailaor flamenco: es un embajador de la cultura gitana, un defensor de la libertad y una voz que no ha dejado de recitar a Federico García Lorca, incluso cuando hacerlo podía costar la vida.

Criado entre zambras, guitarras y pobreza, Curro vivió de niño la devastadora inundación de 1963, un episodio que llama “el Holocausto gitano”: “Nos echaron a porrazos de nuestras cuevas, sin agua, sin luz, sin destino”, recuerda. Esa violencia marcó su carácter rebelde y su deseo de resurgir desde las cenizas.

La conexión entre Curro Albaicín y Lorca: arte frente a la represión

La vida de Curro Albaicín cambió para siempre cuando, con 13 años, unos argentinos le regalaron un ejemplar del Romancero Gitano. Ese fue el inicio de una obsesión poética y vital con Federico García Lorca, al que considera un mártir: “Le hice un altar en mi cueva y cada noche le recitaba”. Pero ese amor por Lorca casi le cuesta la vida: “Entraron en mi casa, me pegaron un tiro a bocajarro y me gritaron: ‘ya no vas a recitar nunca más a Lorca’”.

Durante la dictadura, ser gitano y homosexual lo convertía en blanco fácil. Sin embargo, Curro nunca se rindió. Tras la muerte de Franco, impulsó la Velada Flamenca en Víznar, un homenaje íntimo a Lorca que aún hoy se celebra como un acto de memoria y resistencia.

Flamenco, lucha y legado: el arte de vivir siendo Curro Albaicín

Pese a que incluso su madre se oponía a que fuese artista, Curro Albaicín logró abrir su propio tablao, desde donde difundió el arte del Sacromonte por todo el mundo. Fue entonces cuando empezó a recitar públicamente a Lorca, cuando aún estaba prohibido hablar del poeta en Granada. El apodo de "Albaicín" le llegó trabajando en el teatro Rey Chico, y desde entonces, lo lleva como estandarte.

“Lorca entendía la esencia de mi barrio”, afirma Curro, que encuentra en poemas como Alboreá la pureza de su tierra: “Ole salero que ha llovío”. Para él, Federico sigue vivo en cada verso y en cada gesto flamenco.

Esta noche, Curro Albaicín volverá a recitar a Lorca

Hoy, Curro Albaicín participa en la obra Llámame Lorca, dirigida por Manuel Liñán, donde vuelve a rendir tributo al poeta que marcó su vida. Preguntado por Aitana Ocaña sobre qué pensaría Lorca si lo viera actuar esta noche, responde emocionado: “Seguro que me guiña un ojo desde el patio de butacas”.