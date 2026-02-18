¿Cuánto dinero necesito para comprar una vivienda? Toñi Ferrer, gerente de CIDTRAM, nos cuenta las claves para conseguir la mejor hipoteca

Comprar una vivienda es una de las decisiones financieras más importantes y genera muchas dudas: ¿es obligatorio tener el 20% ahorrado?, ¿qué ingresos exige el banco?, ¿puedo conseguir el 100% de financiación?, ¿qué tipo de hipoteca conviene ahora?

La gerente de CIDTRAM, Toñi Ferrer, analiza los puntos clave que deben tenerse en cuenta antes de iniciar el proceso.

¿Cuánto dinero necesito ahorrar para comprar vivienda?

Uno de los errores más comunes es pensar que basta con tener el 20% del precio del inmueble.

En realidad, lo habitual es necesitar entre un 30% y un 35% del valor de la vivienda. Tener en cuenta estos costes desde el inicio evita tensiones financieras posteriores.

¿Se puede comprar sin tener el 20% ahorrado?

Sí, aunque no es lo habitual. Existen hipotecas al 90% e incluso al 100%, pero están reservadas para perfiles estables y operaciones bien estructuradas. No se trata solo del sueldo, sino del conjunto del perfil financiero.

Qué analizan los bancos antes de conceder una hipoteca

Existe una regla general: la cuota mensual no debería superar el 30% o 35% de los ingresos netos. Pero no es el único criterio. Las entidades estudian:

Estabilidad laboral

Antigüedad

Nivel de endeudamiento

Historial financiero

Capacidad de ahorro

Por eso, a igualdad de sueldo, una persona puede obtener financiación y otra no.

En el caso de los autónomos, no se trata tanto del tipo de contrato como de la regularidad y estabilidad de los ingresos. Si están bien justificados, las posibilidades son similares.

Fija, mixta o variable: cuál es la opción más equilibrada

En el contexto actual, la hipoteca mixta suele considerarse una alternativa intermedia interesante. Combina un tramo inicial fijo —que aporta estabilidad— con un tramo posterior variable que puede adaptarse a la evolución de los tipos de interés.

No obstante, cada caso debe estudiarse de manera personalizada. Un aspecto que muchos compradores desconocen es que la primera oferta del banco casi nunca es la mejor. Se pueden negociar tipos de interés, comisiones y productos vinculados.

Además, pequeñas deudas activas —como préstamos personales, financiación de vehículos o saldos en tarjetas de crédito— pueden bloquear una operación, incluso si parecen importes reducidos.

Para Toñi Ferrer, gerente de CIDTRAM, el mayor error es claro: buscar vivienda antes de conocer el presupuesto real aprobado por el banco.

Con la apertura de la delegación en Granada, CIDTRAM acerca su asesoramiento profesional a la provincia, donde los interesados pueden contactar directamente con Rosario Martín, responsable de CIDTRAM en Granada, a través del teléfono 634091439.