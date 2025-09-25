ENTREVISTA

El Colegio de Farmacéuticos celebra el Día Mundial del Farmacéutico con una jornada informativa en la Plaza de la Hípica

Juan Eloy Jiménez Lorenzo, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, ha explicado en una entrevista en Más de Uno Granada con Juan Andrés Rejón los objetivos de la jornada organizada con motivo del Día Mundial del Farmacéutico. El encuentro, celebrado en la Plaza de la Hípica, ha acercado la labor del farmacéutico a la ciudadanía con distintos servicios y atención personalizada.

Redacción

Granada |

Con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, el Colegio de Farmacéuticos de Granada ha organizado una jornada especial en la Plaza de la Hípica, donde profesionales del sector han ofrecido servicios informativos y sanitarios a los ciudadanos que se han acercado a este espacio abierto al público.

Durante una entrevista en Más de Uno Granada, conducida por Juan Andrés Rejón, el presidente del Colegio, Juan Eloy Jiménez Lorenzo, ha detallado que los objetivos del evento son acercar la figura del farmacéutico a la ciudadanía, mostrar todo lo que pueden aportar y reforzar su función como agentes de salud de primer nivel.

El Colegio de Farmacéuticos celebra el Día Mundial del Farmacéutico con una jornada informativa en la Plaza de la Hípica
El Colegio de Farmacéuticos celebra el Día Mundial del Farmacéutico con una jornada informativa en la Plaza de la Hípica | Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada

El encuentro ha contado con la participación activa de farmacéuticos que han ofrecido diversos servicios sanitarios y de información, entre ellos toma de tensión, asesoramiento sobre medicación y revisión del uso correcto de tratamientos.

El presidente también ha destacado que las dudas más comunes que los ciudadanos plantean están relacionadas con el uso adecuado de los medicamentos, la automedicación y cómo gestionar correctamente los tratamientos crónicos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer