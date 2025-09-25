El Colegio de Farmacéuticos celebra el Día Mundial del Farmacéutico con una jornada informativa en la Plaza de la Hípica

Con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, el Colegio de Farmacéuticos de Granada ha organizado una jornada especial en la Plaza de la Hípica, donde profesionales del sector han ofrecido servicios informativos y sanitarios a los ciudadanos que se han acercado a este espacio abierto al público.

Durante una entrevista en Más de Uno Granada, conducida por Juan Andrés Rejón, el presidente del Colegio, Juan Eloy Jiménez Lorenzo, ha detallado que los objetivos del evento son acercar la figura del farmacéutico a la ciudadanía, mostrar todo lo que pueden aportar y reforzar su función como agentes de salud de primer nivel.

El encuentro ha contado con la participación activa de farmacéuticos que han ofrecido diversos servicios sanitarios y de información, entre ellos toma de tensión, asesoramiento sobre medicación y revisión del uso correcto de tratamientos.

El presidente también ha destacado que las dudas más comunes que los ciudadanos plantean están relacionadas con el uso adecuado de los medicamentos, la automedicación y cómo gestionar correctamente los tratamientos crónicos.