Carchuna y Calahonda apuestan por el ecoturismo: “Tenemos una de las mejores playas de la costa de Granada”

Durante la entrevista realizada por Francisco Suárez en el marco de Fitur, el alcalde subrayó que Carchuna y Calahonda cuentan con “una de las mejores playas de la costa de Granada”, un entorno privilegiado que combina patrimonio histórico, con elementos como el faro y el castillo, y una riqueza natural difícil de encontrar en otros puntos del litoral.

Ferrer Correa destacó la presencia de especies marinas únicas, algunas de las cuales solo sobreviven en estas playas, lo que refuerza la necesidad de proteger el entorno y avanzar hacia un modelo turístico respetuoso con el medio ambiente.

El primer edil fue claro al señalar que el municipio no contempla la instalación de espigones y rechaza un modelo de turismo de masificación. En su lugar, la estrategia pasa por potenciar un turismo vinculado al ecoturismo, al respeto por el litoral y a la convivencia entre visitantes y entorno natural.

“Estamos transformando nuestras playas en una zona de turismo verde”, explicó, insistiendo en que el crecimiento turístico debe ir de la mano de la conservación del paisaje y del mar.

Uno de los proyectos más ambiciosos del municipio es convertir el embarcadero de Calahonda en un lugar de encuentro para el buceo sostenible, con el objetivo de crear un auténtico santuario marino.

Según el alcalde, se trabaja para proteger especies que no existen en otros puntos del Mediterráneo, fomentando un cambio de mentalidad basado en el respeto y cuidado del fondo marino, ligado a un turismo responsable y especializado.

Aparcamiento garantizado en Calahonda durante el verano

De cara a la temporada estival, Carchuna y Calahonda no tendrán problemas de estacionamiento. El municipio contará con un parking regulado, al que se sumarán 500 plazas de aparcamiento y 150 plazas más en la calle Azahar.

“No tenemos problemas de aparcamiento en Calahonda”, aseguró Ferrer Correa, destacando que estas infraestructuras mejorarán la experiencia tanto de vecinos como de visitantes.