Armilla y Agustinos, primeros ganadores en el 3x3

La 13ª edición de la Copa COVAP, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha dado el pistoletazo de salida hoy en el Polideportivo de Huétor Tájar, por cuarta vez consecutiva. En la localidad granadina, donde se han dado cita alrededor de 1.000 personas, se han reunido más de 400 niños y niñas de 10 y 11 años pertenecientes a 48 equipos que han participado en 5 categorías: 16 de fútbol, 4 de baloncesto femenino, 4 de baloncesto masculino, 12 de baloncesto 3x3 femenino y 12 de baloncesto 3x3 masculino.

Este proyecto único en Andalucía vuelve así a recorrer las ocho provincias andaluzas para sensibilizar en valores sobre alimentación equilibrada y práctica deportiva a través de actividades, charlas y encuentros de fútbol y baloncesto.

Al término de la jornada, y tras una sucesión de eliminatorias en las que se han ido enfrentando equipos de la provincia, se han conocido a los cinco equipos que representarán a Granada en la Fase Final, que se celebra el 11 y 12 de abril. De esta forma, se han proclamado vencedores el We Fútbol Club en fútbol, que ha ganado por un resultado abultado al CD Huétor Tájar; el CP Agustinos en baloncesto masculino, tras derrotar 31 a 19 al Club Baloncesto Armilla; y el Maristas en baloncesto femenino, que ha vencido al CB La Zubia por 29 a 24.

Por su parte, en la nueva modalidad de baloncesto 3x3 estrenada en esta 13ª edición de la Copa COVAP, los conjuntos ganadores han sido el femenino Club Baloncesto Armilla, que ha superado 7 a 4 al CD La Asunción, y el masculino CP Agustinos venciendo 13 a 7 al CB Costa Motril.

Programa educativo

En paralelo a los encuentros deportivos se ha llevado a cabo la labor formativa de la Copa COVAP, centrada en analizar el uso de pantallas en la infancia y en promover una reflexión constructiva. Durante la mañana, un equipo de psicólogos ha impartido las sesiones ‘Descubriendo tu superpoder digital’, en la que se han trabajado con los participantes para abordar un uso responsable y consciente de la tecnología. Al mismo tiempo, profesionales nutricionistas han ofrecido a las familias las charlas pedagógicas ‘Familias digitales, hábitos saludables’, donde han aportado recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.

En esta edición se vuelve a poner el foco en la importancia de promover hábitos de vida saludables que permitan a niños y niñas descubrir sus propios ‘superpoderes’. A través de una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y el cuidado del bienestar emocional, la Copa COVAP muestra cómo pequeñas acciones del día a día pueden fortalecer el cuerpo y la mente, preparando a las nuevas generaciones para un futuro más sano. Estos hábitos contribuyen además al desarrollo de ocho valores y capacidades fundamentales (fuerza, resistencia, energía, control, conexión, seguridad, conocimiento y salud), base para un crecimiento integral y para formar adultos más conscientes.

Junto al programa formativo, esta fase provincial de Granada ha incluido un espacio dedicado al entretenimiento: la zona ‘Muévete con COVAP’, un área que ha ofrecido a participantes y familias la oportunidad de disfrutar de múltiples propuestas lúdicas, entre ellas juegos, camas elásticas, la popular pirámide hinchable y otras actividades sorpresa. Además, las mascotas oficiales de la Copa COVAP, Covita, Junior y Torito, han sido las encargadas de aportar energía y diversión durante toda la mañana, animando al público y acompañando algunas de las experiencias más esperadas, como el ya tradicional baile que comparten con los asistentes para completar una jornada de diversión y momentos compartidos.

Recorrido por las 8 provincias andaluzas

Tras su paso por Huétor Tájar (Granada), la Copa COVAP continuará su recorrido por las siete provincias andaluzas restantes y Mijas (Málaga) y Martos (Jaén) serán las próximas citas los domingos 18 y 25 de enero. En febrero, la Copa COVAP tendrá lugar el 1 en Conil de la Frontera (Cádiz), el 8 en La Palma del Condado (Huelva) y el 15 en Huércal de Almería.

Las dos últimas sedes serán el 8 de marzo en Palma del Río (Córdoba) y el 22 de marzo en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). La Fase Final, que reúne a los equipos ganadores de cada provincia, tendrá lugar el 11 y 12 de abril en un emplazamiento aún por determinar.

Novedades en la 13ª Copa COVAP

Uno de los elementos destacados de esta edición es la incorporación de Jesús Navas como embajador de la Copa COVAP, una figura de referencia en el deporte nacional que simboliza los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa. Además, este proyecto ha incorporado este año cinco nuevos patrocinadores de referencia, como la Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, que es la marca que viste las nuevas equipaciones.

Con el objetivo de potenciar su función divulgativa, la Copa COVAP cuenta este 2026 con 6 entidades colaboradoras que trabajan con la Cooperativa para expandir sus mensajes: el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, la asociación 5 al Día, la Federación Española de Psicología del Deporte, el Colegio de Ópticos-Optometristas, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía y la iniciativa Pantallas Amigas. Esta labor de la Copa COVAP se ve reforzada con el apoyo de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) y la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), entidades que respaldan sus valores educativos.

Sobre la Copa COVAP