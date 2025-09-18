Antonio Orozco: "Formo parte del decorado de la vida de la gente”

El artista catalán llega a Granada con uno de los conciertos más esperados de su gira. Según confesó a Juan Andrés Rejón, será “el concierto más grande que he hecho en esta ciudad”. Orozco presentará su último trabajo, “El tiempo no es otro”, un disco cargado de experiencias personales y canciones que han marcado su trayectoria personal y profesional.

Durante la entrevista, destacó que esta gira se ha convertido en la más significativa de su carrera:

“Estoy viviendo el momento más increíble como escritor y compositor. Me dicen que la Plaza de Toros de Granada está llena y todavía no me lo creo”, explicó emocionado.

Con más de un millón y medio de discos vendidos en sus 25 años de carrera, Orozco aseguró que ha logrado conectar con varias generaciones: abuelos, padres e hijos han disfrutado de su música, convirtiéndolo en un artista familiar y cercano.

“Formo parte del decorado de la vida de la gente”

El cantante reflexionó sobre cómo su música ha acompañado a la gente en la radio, la televisión y el cine: "Es difícil llegar a tantos lugares y conectar con varias generaciones, pero este es un concierto de rock familiar que llega a todos”, aseguró.

Orozco afirmó sentirse afortunado de formar parte del “decorado auditivo” de la vida de sus seguidores, recordando cómo su música ha estado presente en momentos cotidianos: desde la televisión mientras cenaban hasta la radio durante los viajes en coche.

La canción más íntima: un homenaje a su hija

Durante la entrevista, Orozco compartió la historia de la canción más personal de su último disco, escrita en su finca para su hija. Cada mañana le enviaba una poesía como “un canto desesperado de un padre que echaba de menos a su hija”. Con el tiempo, estas poesías se convirtieron en melodías que ella empezó a cantar, transformándose en la pieza más importante del álbum.

“Hoy es la canción más importante del disco. Es la historia de un padre que le dolía no poder ver a su hija todos los días”, explicó el cantante.