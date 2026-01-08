Ana del Toro presenta "Firmado, Colette", el estreno de Kimera Teatro en el Isabel la Católica

La compañía Kimera Teatro, con más de quince años de trayectoria, desembarca en el Teatro Isabel la Católica de Granada el 16 de enero con Firmado, Colette, un montaje calificado como imprescindible y necesario dentro de la programación teatral de la ciudad.

La obra transporta al espectador a la atmósfera de la vie bohème parisina de principios del siglo XX, donde se reconstruye la vida de Sidonie-Gabrielle Colette, una de las escritoras más influyentes de su tiempo y una figura clave en la historia de la literatura y el feminismo.

A través de un lenguaje potente y visual, Firmado, Colette narra la transformación de una joven de provincias en una mujer libre, capaz de desafiar las normas sociales de una época que relegaba el talento femenino al anonimato.

Cuando ser mujer no era rentable y el talento tenía nombre de hombre, Colette convirtió su vida en arte. Casada con un empresario literario que la obligaba a escribir y firmaba sus obras, fue víctima tanto de una relación abusiva como de una sociedad que intentó silenciarla. Él se llevó la gloria. Ella cambió la historia.

Su espíritu indomable la llevó a convertirse en autora de títulos fundamentales como Claudine, símbolo de independencia, feminidad y rebeldía.

El espectáculo combina canciones en directo con un cuidado diseño escénico inspirado en la Belle Époque, el cabaret y el music-hall parisino. La puesta en escena juega constantemente entre el realismo y el simbolismo, invitando al público a un viaje íntimo por la vida y la obra de la escritora francesa.

Ana del Toro encarna a Colette en un reparto de lujo

“Colette no es solo una escritora: es una declaración de libertad. Su historia sigue siendo necesaria hoy”.

Ana del Toro da vida a Colette en un trabajo interpretativo de gran intensidad y sensibilidad, compartiendo escenario con Héctor González y Miguel Rascón. El reparto y la ambientación convierten la función en una experiencia teatral profundamente emocional y estética.