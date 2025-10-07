Ana Agudo, edil de Movilidad del Ayuntamiento de Granada, aclara dudas sobre la Zona de Bajas Emisiones

Respecto a las justificaciones para acceder a la zona restringida, una de los aspectos que más dudas genera desde que entró en vigor la Zona de Bajas Emisiones, la edil de movilidad del ayuntamiento de Granada, Ana Agudo, ha detallado que los conductores que necesiten entrar por motivos excepcionales, como acudir a una farmacia de guardia, deben comunicarlo a través del formulario específico en la página de movilidad durante la misma semana del acceso, adjuntando un comprobante de compra para evitar la generación de la denuncia. "Si por alguna circunstancia no pudieses hacerlo y te llega la denuncia, puedes presentar esa misma documentación en un pliego de descargo", ha indicado la concejala, aclarando el procedimiento para justificar entradas puntuales a la zona restringida.

APARCAR EN GRANADA DESDE QUE ENTRÓ EN VIGOR LA ZBE

En cuanto a los estacionamientos, Agudo ha explicado que son los propios parkings habilitados quienes se encargan de justificar las estancias superiores a una hora. "Ellos detectan las matrículas de los vehículos que entran y tienen un procedimiento para notificarlas al ayuntamiento de manera periódica", ha señalado, añadiendo que los usuarios no deben realizar ningún trámite en estos casos.

La responsable municipal ha informado que existen 11 parkings de borde en todas las entradas a la ciudad y más de 35 aparcamientos habilitados que cubren los principales estacionamientos del centro, como el del Violón o el de Puerta Real, recomendando consultar el plano disponible en la página de movilidad del Ayuntamiento de Granada.

NO ES OBLIGATORIO LLEVAR LA PEGATINA AMBIENTAL EN EL CRISTAL DEL COCHE

Finalmente, Agudo ha aclarado una de las dudas más frecuentes: no es obligatorio llevar la pegatina ambiental en el cristal del coche. "Las cámaras de zona de bajas emisiones detectan la matrícula y comprueban si tiene distintivo medioambiental y cuál es su domicilio fiscal", ha concluido.