AMESGRA celebra sus Premios Doble AA 2025: una apuesta por el talento, la excelencia y el futuro del sector asegurador

Durante la conversación, Rodríguez ha asegurado que los Premios Doble AA son “uno de los pilares de la asociación”, ya que representan “el reconocimiento público a la profesionalización, la innovación y los valores que sostienen al mediador de seguros como empresario”. También ha destacado que estos galardones “reflejan el compromiso de AMESGRA con el futuro del sector y con la visibilidad del talento consolidado y emergente”.

Premios Doble AA 2025 | AMESGRA

La gala, patrocinada en exclusiva por BMS Iberia, se celebró en un ambiente elegante y cercano, con la actuación inicial del Cuarteto Giocosso, que abrió el evento con piezas clásicas y contemporáneas.

Unos galardones que reconocen compromiso, excelencia y legado

Rodríguez ha asegurado que los premiados de este año “representan de manera ejemplar los valores que AMESGRA quiere impulsar”. Los reconocidos fueron:

Susana Pérez (INESE) — Trayectoria Profesional. Galardonada por su liderazgo, su aportación al conocimiento asegurador y su influencia en varias generaciones

Concepción de Luna (DeLuna Group) — Excelencia Empresarial. Destacada por su visión, compromiso y la solidez de un legado familiar que impulsa la economía granadina.

Manuel Óscar Crovetto (Romero & Simón) — Legado Profesional. Reconocido como una figura clave del seguro en Granada, pionero en digitalización y referente para las nuevas generaciones.

La presentadora de la gala, la propia María Rodríguez, ha asegurado que el relevo generacional “no es un problema, sino una oportunidad para consolidar lo que funciona y seguir creciendo con respeto y ambición”.

Mensajes clave y visión de futuro del sector

Rodríguez ha asegurado que esta edición de los Premios Doble AA 2025 confirma a AMESGRA como “una asociación comprometida con la excelencia, el talento y la preparación del futuro del sector asegurador andaluz”.