Aldara Sánchez: “Los suplementos deben ser un apoyo, no un sustituto de una buena alimentación y hábitos saludables”

Según Aldara Sánchez, vocal de deporte y salud deportiva, uno de los errores más comunes en el consumo de suplementación es la tendencia a la “hipersuplementación”. Según la especialista, la sobreinformación ha generado una creencia errónea de que “cuantos más productos se tomen, mejor será el rendimiento o la salud”. Sin embargo, los suplementos no deben sustituir una alimentación equilibrada ni unos hábitos saludables.

Mitos sobre los batidos detox y las fórmulas milagro

La vocal de salud deportiva también fue clara al desmentir las supuestas “fórmulas milagro”.

“No existen productos que transformen la salud por sí solos. Ni los batidos detox limpian el organismo, ni los suplementos hacen magia”, explicó. Nuestro cuerpo ya cuenta con sistemas naturales de depuración —como el hígado, los riñones y la piel— que solo necesitan descanso, hidratación y una alimentación adecuada para funcionar correctamente.

La creatina: un suplemento seguro y con respaldo científico

Respecto al auge de la creatina, Sánchez destacó que se trata de uno de los suplementos más estudiados y eficaces. Mejora el rendimiento muscular, reduce el riesgo de lesiones y favorece la hidratación celular, pero también puede potenciar la función cognitiva y la concentración.

Ejercicio físico: la mejor medicina

La experta insistió en la importancia del ejercicio físico regular, especialmente en los meses más fríos, cuando la falta de motivación puede aumentar el sedentarismo. “El movimiento equilibra nuestras hormonas del bienestar, mejora el ánimo y nos ayuda a dormir mejor”, comentó.



Recomendó combinar ejercicios de fuerza con trabajo cardiovascular, y recordó que no es necesario complicarse: caminar, subir escaleras o entrenar en casa son opciones efectivas y sostenibles.