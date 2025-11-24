Abades celebra su Zambomba 2025 el 29 de noviembre en La Huerta del Sello con música en directo y rifa solidaria

La Navidad comienza a asomarse en Granada y, con ella, uno de los eventos más esperados de estas fechas: la Zambomba de Abades, una celebración que se ha convertido en un clásico del calendario festivo de la ciudad. Este 2025, el encuentro prenavideño tendrá lugar el sábado 29 de noviembre a las 14:00 en el emblemático espacio de La Huerta del Sello, donde el Grupo Abades propone un cóctel–almuerzo pensado para disfrutar en un ambiente acogedor y festivo.

La Directora de Relaciones Institucionales del grupo, Belén Garach, destaca que estas zambombas “se han consolidado como una tradición muy esperada por los granadinos”, gracias a su combinación de gastronomía, música y ambiente navideño.

Música en directo con La Pecadora y sesión de DJ

La cita contará con la actuación en directo de La Pecadora, uno de los grupos más dinámicos del panorama local, que aportará su energía característica para animar la tarde. Tras el concierto, la fiesta continuará con un DJ que pondrá ritmo hasta el final del encuentro, convirtiendo el evento en una oportunidad ideal para disfrutar entre amigos, familia o compañeros de trabajo.

Una rifa solidaria a favor de “Por la sonrisa de Elenita”

Como cada año, la Zambomba de Abades incorpora un componente solidario. En esta edición se celebrará una rifa solidariaa beneficio de la asociación “Por la sonrisa de Elenita”, una iniciativa con la que el grupo busca visibilizar y apoyar la labor que realiza esta entidad. “Queremos que nuestros asistentes disfruten, pero también que podamos aportar algo positivo a quienes más lo necesitan”, explica Garach.

Cómo reservar para asistir a la Zambomba de Abades 2025

Las reservas para asistir a la zambomba ya están disponibles a través de teléfono y correo electrónico, y desde el Grupo Abades recomiendan realizarlas con antelación, ya que se trata de un evento que suele completar aforo cada año.

Con gastronomía, música en directo, ambiente navideño y un fin solidario, la Zambomba de Abades 2025 se consolida como uno de los planes imprescindibles para inaugurar la Navidad en Granada.