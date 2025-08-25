MONTILLA-MORILES

La vendimia en Montilla-Moriles se encuentra al 40% con una disminución de producción del 50%

Se estiman unas pérdidas de entre 15 y 20 millones de euros

Onda Cero Córdoba

Córdoba

La organización agraria Asaja Córdoba ha informado de que el estado de la vendimia en la zona de Montilla-Moriles se encuentra al 40% de la recolección.

El presidente de la Sectorial de Viña de Asaja Córdoba, Juan Manuel Centella, explicó que “se confirman las malas expectativas de cosecha debido al mildiu y a la ola de calor tan severa” de las semanas anteriores que va a provocar una disminución de producción del 50% respecto a la campaña pasada, estimándose entre 13 y 15 millones de kilos de uva.

Según informó Centella, ahora se está cosechando la variedad autóctona Pedro Ximenez, ya se han terminado las variedades blancas tempranas y la uva tinta siendo la producción de esta última de 300.000 kilos de uva, una producción del 50% menos que la campaña anterior.

Asaja Córdoba esperamos que la Administración “sea sensible con el sector” y habilite las ayudas necesarias para paliar “este desastre con unas pérdidas que se estiman entre 15 y 20 millones de euros”.

Respecto a los precios, han subido un 25% estando en torno a un euro el kilo de uva, aunque este incremento “no podrá compensar las pérdidas tan enormes de producción que se están registrando”, subraya la organización agraria.

