La Universidad Loyola, entre las mejores del mundo en las áreas de Economía y Psicología según el Ranking Shanghai

La Universidad Loyola se sitúa en el Top 500 de las mejores universidades del mundo en las áreas de Economía y Psicología según el Ranking Shanghai Academic by Subject, una clasificación que se realiza anualmente y que ordena a las universidades del mundo por materias académicas en función del impacto de sus publicaciones científicas durante el periodo 2019-2023, cuyos datos bibliométricos proceden de Web of Science e InCites. En el ámbito de Economía, la Universidad Loyola se encuentra en el rango 401-500 de las 500 mejores universidades del mundo en esta materia, y, en Psicología, Loyola está en el rango 301-400.

Prestigio y reconocimiento investigador

En tan solo 10 años, Loyola ha conseguido posicionarse en las diferentes clasificaciones nacionales e internacionales de universidades más destacadas en el ámbito de la investigación. En este sentido, según el raking CYD, Loyola ya se sitúa en cuarta posición en Andalucía en cuanto a publicaciones por profesor (5,82), a solo una centésima de la Universidad de Granada (5,83), y en segundo lugar en sexenios de investigación vivos, solo por detrás de la Universidad de Jaén.

Asimismo, continúa avanzando puestos en el ranking de Times Higher Education (THE) en la última edición y tres investigadores de Loyola - Juan Carlos Serrano, Antonio Ariza Montes y Carlos Ortiz Domínguez- se mantienen en el ‘Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists’, que elabora la Universidad de Stanford (California, EEUU), entre los científicos más prestigiosos del mundo fundamentado en la producción científica y el número de citas a partir de la base de datos Scopus.

Por otro lado, las investigadoras de Loyola también tienen un importante papel en la ciencia española, ya que recientemente en el Ranking de investigadoras españolas y extranjeras en España según Google Scholar elaborado por el CSIC, aparecen siete investigadoras de la Universidad Loyola: Genoveva Millán Vázquez de la Torre, Desirée Ruiz Aranda, Mencía Ruíz Gutiérrez Colosía, Mercedes Ruíz Lozano, Pilar Tirado Valencia y María José Montero. Esta clasificación ha sido elaborada con el objetivo de incrementar la visibilidad de las investigadoras españolas y su trabajo utilizando una herramienta de acceso público como es Google Scholar.

Sobre el Ranking Shanghai Academic by Subject

El ranking analiza 55 áreas temáticas de Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales para lo que se basa en una serie de indicadores académicos objetivos y datos de terceros para medir el rendimiento de las universidades mundiales en las respectivas materias, abarcando en 5 grandes categorías de evaluación como Profesorado, Producción, Investigación de Alta Calidad, Impacto de la Investigación y Colaboración Internacional. El índice de premios académicos internacionales se basa en la Encuesta de Excelencia Académica (AES) realizada por Shanghai Ranking.

Shanghai Ranking comenzó a publicar el ranking mundial de universidades por materias académicas en 2009. Más de 1.900 de las 5.000 universidades de 96 países y regiones figuran finalmente en la clasificación.