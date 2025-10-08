La Universidad Loyola enciende la chispa del emprendimiento en Córdoba con la primera edición de SPARK

La Universidad Loyola, a través de su área de emprendimiento Loyola Initiatives, presenta “SPARK | Donde se enciende la chispa”, un programa pionero en Córdoba que nace con el propósito de inspirar y motivar a los jóvenes cordobeses y ayudarles a imaginar un futuro donde ellos son los protagonistas. Todo esto a través de charlas con personas excepcionales y emprendedores de nuestra ciudad que están marcando la diferencia.

Esta primera edición cuenta con el respaldo del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) y la colaboración del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), el espacio que albergará las sesiones, un escenario único en Córdoba, lleno de creatividad e inspiración

Una plataforma abierta al talento joven

SPARK está dirigido a jóvenes profesionales, emprendedores, universitarios y estudiantes de bachillerato y formación profesional. El programa se concibe como un espacio de aprendizaje y conexión donde se hablará de propósito, esperanza, emprendimiento, arte e innovación a través de referentes en diferentes ámbitos.

Acercar el espíritu emprendedor

La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Loyola, Pilar Castro, ha subrayado que “SPARK es un paso adelante en nuestro compromiso de acercar el espíritu emprendedor a los jóvenes. Queremos que Córdoba sea un lugar donde las ideas cobren vida, un lugar donde poder soñar y desde donde crear proyectos”.

Por su parte, el director del Servicio de Carreras Profesionales y Emprendimiento de la Universidad Loyola, Esteban Almirón, ha destacado que “este programa nace con vocación de ser un espacio vivo de inspiración, formación y conexión. Nuestro objetivo es poner en valor a grandes referentes del emprendimiento de nuestra ciudad y contribuir a que la siguiente generación tenga la confianza para seguir haciendo grandes cosas desde nuestra ciudad”.

La presidenta del IMDEEC, Blanca Torrent, ha añadido que “SPARK refuerza la apuesta de Córdoba por convertirse en un ecosistema de innovación y emprendimiento. Queremos que nuestros jóvenes encuentren aquí los recursos y la inspiración necesarios para liderar los proyectos del mañana”.

Charlas, experiencias y un gran reto

El programa se desplegará a lo largo de dos jornadas. La primera jornada estará centrada en conferencias motivacionales de referentes en ámbitos como la innovación, la creatividad y el propósito personal, con el fin de encender esa “chispa” que impulsa a dar el salto emprendedor.

La segunda jornada reunirá a emprendedores de éxito, que compartirán sus trayectorias y aprendizajes para demostrar que desde Córdoba y Andalucía también se puede crear valor y generar impacto. En este sentido, el programa contará con la participación de Carlos Pérez de Cobiomic Bioscience; Luis Martínez, de Flamingo Biomechanical Lab; Bartos Cañete, de Plenitas; Chema Roldán, de Genially; Carlos García, de Genaq Technologies, y Pablo López, de Silbon.

El broche de oro llegará con el DreamBig Loyola Challenge, un reto colaborativo que invitará a los participantes a trabajar en equipo para idear soluciones innovadoras a desafíos actuales, empleando metodologías ágiles de creatividad y emprendimiento.

Córdoba, epicentro del emprendimiento juvenil

Con SPARK, la Universidad Loyola y sus aliados estratégicos quieren posicionar a Córdoba como una ciudad referente en el impulso del talento joven y la cultura emprendedora. El evento será una plataforma que no solo inspire ideas, sino que también conecte a las nuevas generaciones con mentores, recursos y oportunidades que les permitan crecer.

Inscripción gratuita

La participación en SPARK es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través de la web oficial de la Universidad Loyola www.uloyola.es/spark para los días 15, 16 y/o 17 de octubre.