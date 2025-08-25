Los trabajos de la intervención de emergencia en la Mezquita-Catedral continúan a buen ritmo

El Cabildo Catedral ha informado del buen ritmo de los trabajos de la fase de emergencia en la Mezquita Catedral después del incendio del pasado 8 de agosto.

Hasta el momento se ha retirado, revisado y estudiado detalladamente los restos que que quedaron después del fuego. Se han desmontado las estructuras de madera de las cubiertas afectadas y se ha instalado una sobrecubierta para proteger el interior de posibles inclemencias meteorológicas.

Se han sustituido los canales de plomo y se han pintado las bóvedas de las naves tres y cuatro que se encontraban manchadas de hollín.

Una vez concluida esta primera fase de emergencia se redactará el proyecto de restauración que se presentará a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía e instituciones implicadas.

Ese proyecto constará de dos partes. Una primera que consistirá en la restauración de la zona de cubiertas. La segunda se centrará en la restauración de las capillas. El Cabildo insiste en que la institución capitular asumirá al completo todos los gastos de la restauración.

Las capillas afectadas podrán visitarse una vez culmine su restauración. El resto de templo sigue abierto a las visitas. También la visita nocturna "El alma de Córdoba" está disponible para todo aquel que desee realizarla en alguno de sus dos pases desde las 22:00 horas

Intervención en las cubiertas de la Mezquita-Catedral

