SATSE demanda mas enfermeras para oncología de forma urgente

Córdoba, 9 de junio de 2025. - El Sindicato de Enfermería SATSE que viene denunciando déficit de personal y falta de sustituciones, exige un incremento inmediato de 8 enfermeras para reforzar el Hospital de Día Oncológico y la planta de hospitalización oncológica del Hospital Provincial de Córdoba.

El Sindicato de Enfermería asevera que la situación en Oncología es insostenible. Las bajas laborales, las reducciones de jornada y las incidencias no se cubren con la agilidad ni el compromiso que requiere un servicio tan sensible como este. SATSE denuncia que la plantilla actual no garantiza una atención segura ni para los pacientes ni para los profesionales de Enfermería, y exige una ampliación estructural —no coyuntural— que permita cubrir con garantías los turnos y mantener la calidad asistencial.

Actualmente, en el Hospital de Día Oncológico, solo hay 7 enfermeras por la mañana para la administración de tratamientos y 4 por la tarde. SATSE reclama elevar esta cifra a 8 en turno de mañana y 5 en tarde, lo que supone incorporar dos enfermeras más. Por su parte, la planta de hospitalización oncológica, que atiende a 22 pacientes, cuenta con solo 3 enfermeras por la mañana y 2 por la tarde de lunes a viernes, y se reduce a 2 profesionales por turno durante fines de semana y festivos, una dotación totalmente insuficiente e injustificable. SATSE reclama 6 enfermeras más para disponer de 4 por la mañana y 3 por la tarde todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos y festivos.

La sobrecarga está cronificando el maltrato institucional a las enfermeras. Pese a los reiterados avisos a la Dirección del SAS y a los responsables de Prevención de Riesgos Laborales, la situación no ha cambiado. Solo se ha sustituido una de las bajas laborales, mientras que otra baja y una reducción de jornada siguen sin cubrirse, lo que agrava la sobrecarga que sufre la plantilla de enfermería.

El SAS no autoriza sustituciones, afirmando SATSE que “ni los pacientes ni los profesionales pueden seguir dependiendo de la ‘caridad’ de Sevilla para cubrir incidencias. Por ello el sindicato ha elevado el nivel de exigencia, vamos más allá de la sustitución de las incidencias de una plantilla insuficiente y pasamos a exigir una plantilla adecuada de manera estructural, no parches temporales, los pacientes necesitan 8 enfermeras más para mejorar la atención”.

Además, la escasa dotación del Hospital de Día Oncológico se ve obligada, en muchas ocasiones, a asumir también cargas asistenciales de la planta de hospitalización, lo que demuestra una gestión inadecuada de los recursos humanos y un profundo desequilibrio entre la carga real de trabajo y el personal

disponible. De ahí el planteamiento sindical de incrementar en 8 profesionales de Enfermería el área oncológica

La evidencia científica es clara: más enfermeras, mejor atención y más seguridad. SATSE recuerda que no se trata de una simple reivindicación laboral. Es una exigencia de salud pública. Existen múltiples estudios científicos nacionales e internacionales que demuestran que una dotación adecuada de profesionales de Enfermería mejora la calidad de los tratamientos, reduce los errores y eleva la satisfacción de los pacientes.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o publicaciones de prestigio como The Lancet Oncology han alertado sobre los riesgos asociados a la escasez de personal en servicios oncológicos: mayor probabilidad de eventos adversos, errores en la administración de fármacos, complicaciones evitables y fatiga profesional crónica.

Para SATSE "Hablar de ratios de enfermeras en oncología no es hablar de números, es hablar de personas, de seguridad clínica, de calidad de vida y de alivio del sufrimiento. La evidencia científica es contundente: más enfermeras salvan vidas."

SATSE advierte: no descartamos medidas de presión

Desde SATSE exigimos la ampliación inmediata y estructural de la plantilla de Enfermería en el área oncológica del Hospital Provincial de Córdoba, como única vía para garantizar la seguridad de los tratamientos oncológicos y preservar unas condiciones laborales mínimamente dignas.

De no producirse una respuesta inmediata y responsable por parte de la Administración, SATSE se reserva el derecho a intensificar sus acciones y adoptar nuevas medidas de presión. “La salud de los pacientes oncológicos no puede esperar. La dignidad profesional tampoco.”