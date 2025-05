La Sociedad española de Graduados y Técnicos en Radiología (SEGRA) ha realizado en colaboración con la Plataforma estatal por el Grado en Imagen Médica y Radioterapia, el primer estudio mundial sobre la formación del Radiographer, titulado “Repositorio mundial de Universidades: Grado Universitario en la profesión Radiographer”.

Dicho estudio, recientemente publicado, surge tras un intenso trabajo realizado por la Plataforma durante los últimos años con todas las autoridades responsables, tanto autonómicas como del Ministerio de Sanidad. Es precisamente desde el Ministerio de Sanidad donde se ha puesto en duda la armonización de nuestra profesión en la Unión Europea.

Las dudas del Ministerio de Sanidad, parecen haber sido esclarecidas con la publicación de la Comisión Europea en Enero de este año 2025: “Analysis on workforce availability, education and training needs for the quality and safety of medical applications involving ionising radiation in the EU. Status and recommendations. Final Report”.

Sin embargo, y a pesar de que este informe corrobora la afirmación de la Plataforma, de que España cuenta con la formación más débil y la cualificación más baja de toda la UE, quedaba por responder si la decisión de todas las autoridades competentes de la UE (excepto España), proporcionando un nivel de Grado Universitario para la profesión, estaba o no en consonancia con la mayoría de estados a nivel mundial. Así pues, una perspectiva mundial, que abarca los 193 estados reconocidos por la ONU, ayuda a entender si los estándares europeos se corresponden a los del resto de países con un nivel similar de desarrollo, calidad y seguridad de los servicios sanitarios.

Las conclusiones finales del estudio muestran una situación que el Ministerio de Sanidad difícilmente puede justificar, siendo las más relevantes:

Se constata que tan solo España y Turkmenistán proporcionan programas de Formación Profesional de 2 años para el ejercicio de la profesión.

Se ha observado que ningún estado, excepto España, proporciona programas de modalidad online.

Se ha observado, que un número significativo de estados con pocos recursos sistemas educativos y/o sanitarios que requieren todavía mucho desarrollo, han establecido la profesión de Radiographer con programas universitarios de 3 o más años para el ejercicio de la profesión.

Mapamundi de la formación y entrenamiento de los Radiographers por Estados. Rincón Gayán L, Alfayate Sáez E, Estarriaga Ansó J. “Repositorio mundial de Universidades: Grado Universitario en la profesión Radiographer” | Plataforma Estatal por el grado en imagen médica y radioterapia

De los datos proporcionados en el estudio, llama poderosamente la atención que 39 estados de África, entre los cuales se encuentran estados en vías de desarrollo ya han implementado el Grado Universitario en nuestra profesión.

De hecho, se observa que de los 10 estados con menor IDH (Índice de Desarrollo Humano), 7 de ellos cuentan con el Grado Universitario establecido para nuestra profesión, se trata de: Yemen, Burkina Faso, Burundi, Níger, República Centroafricana, Somalia y Sudán del Sur.

La plataforma estatal por el Grado en Imagen Médica y Radioterapia corrobora que los Radiographer españoles tienen la formación más deficiente de todo el mundo y califican la situación de muy grave. Se preguntan que si las autoridades competentes tienen toda esta información como cuerpo profesional y como ciudadanos preocupados por nuestra salud, ¿Qué motivos puede tener el Ministerio de Sanidad para mantener la formación de estos profesionales con estándares inferiores a Sudán del Sur?, ¿económicos?, ¿políticos?, ¿de otra índole?

Los Radiographers aseguran estar gravemente preocupados y alarmados, no sólo como profesionales, sino como pacientes o familiares.